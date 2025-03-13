Опитування показало, як американці ставляться до економічної політики Трампа

Економіка є «слабкою ланкою» чинної адміністрації Штатів

Більшість американців не схвалюють методи президента США Дональда Трампа щодо управління економікою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Телеканал, своєю чергою, посилається на опитування CNN/SSRS, згідно з яким 56% респондентів не схвалюють трампівське управління економікою, 44% – схвалюють, а 1% респондентів відповіли, що не мають думки з цього приводу.

Щодо управління економікою, то показники Трампа – одні з найнижчих, зауважує CNN, – навіть якщо по інших критеріях американці оцінюють його як «найкращого президента».

Опитування, опубліковане 12 березня, різко контрастує з попередніми опитуваннями CNN/SSRS, проведеними під час першого президентства Трампа: тоді більшість виборців схвалювали те, як він управляє економікою. Хоча незадоволені були і під час першого президентського терміну Дональда Трампа, такі настрої ніколи не досягали 50% і не піднімалися вище.

Більшість респондентів (42%) сказали, що економіка зараз є найважливішою проблемою в країні. Другим за важливістю питанням, згідно з опитуванням, є стан демократії в країні – 19% респондентів назвали це найважливішим питанням.

Опитування також показало, що більшість респондентів не погоджуються із запровадженням Трампом тарифів, які, за його твердженням, зроблять країну «знову багатою». Схвалюють дії щодо тарифів лише 39%, а 61% – висловилися проти.

Найсильнішою сферою Трампа в опитуванні була політика щодо іммігрантів: 51% схвалювали його роботу у цьому питанні, не схвалювали – 48%. Це є суттєвим покращенням порівняно з першим терміном Трампа: тоді більшість респондентів не схвалювали його методів розв’язання питань імміграції (цей показник сягав навіть 61%).

Ще, згідно з новим опитуванням, респонденти менш задоволені тим, як Трамп веде зовнішню політику: 58% не схвалювали його дії, схвалювали – 42%.

Щодо того, як американці загалом сприймають президентство Трампа, то 54% респондентів сказали, що вони не схвалюють, 45 % – що схвалюють, 1% заявили, що не мають думки.

Нагадаємо, напередодні, 12 березня, стало відомо, що Євросоюз з 1 квітня запровадить тарифи на американські товари загальною вартістю 26 млрд євро. Обмеження торкнуться багатьох американських товарів, зокрема сталі, алюмінію, текстилю, побутової техніки, мотоциклів, м’яса птиці, яловичини, яєць, молочних продуктів, тощо.

До таких заходів ЄС вдається у відповідь на дії Сполучених Штатів: 4 березня адміністрація США запровадила мито у розмірі 25% практично на весь імпорт із Канади та Мексики, а також підняла тарифи на товари з Китаю з 10% до 20%. 6 березня Дональд Трамп підписав укази про відтермінування до 2 квітня введення 25% мита на товари з Канади та Мексики, які підпадають під тристоронню торговельну угоду. При цьому він наголосив, що після цієї дати послаблень вже не буде.

Також президент США Дональд Трамп наприкінці лютого пригрозив запровадженням 25% мит на товари з Європейського Союзу.