1000 днів війни: лідери G7 зробили заяву

Лідери «Великої сімки» наголосили, що Росія залишається єдиною перешкодою для справедливого і тривалого миру

«Велика сімка» підтримуватиме Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки потрібно

Лідери G7 перед тисячним днем російсько-української війни заявили, що «непохитно підтримуватимуть Україну стільки, скільки знадобиться». Про це йдеться на сайті головування Італії в G7.

Також лідери «Великої сімки» наголосили, що Росія залишається єдиною перешкодою для справедливого і тривалого миру.

«G7 підтверджує свою відданість накладенню серйозних витрат на Росію за допомогою санкцій, експортного контролю та інших ефективних заходів. Ми єдині з Україною», – зазначається в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський подякував прем’єр-міністерці Італії Джорджії Мелоні, яка ініціювала заяву, та усім лідерам «Великої сімки», зазначивши, що «важливо дати чіткий сигнал» про те, що «агресію та порушення міжнародного порядку, визначеного в Статуті ООН, не толеруватимуть».

«Настав час світовій спільноті посилити свої зусилля та прийняти сміливі рішення заради забезпечення стабільності й миру для всіх наших народів», – підкреслив глава держави.

Нагадаємо, 19 листопада настане 1000 днів від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що розмова канцлера Німеччини Олафом Шольцем з президентом РФ Володимиром Путіним, може призвести до відновлення переговорів у «нормандському форматі», який він вважає неефективним.

Нагадаємо, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони обговорювали війну в Україні. Про це йдеться на сайті Кремля. Під час розмови Путін знову заявив, що нібито російська сторона ніколи не відмовлялася і, як і раніше, відкрита до поновлення переговорів з Україною. Олаф Шольц повідомив, що під час розмови з Путіним закликав його припинити агресивну війну Росії проти України та вивести свої війська.

Згодом Tagesschau та Sueddeutsche Zeitung повідомили, що канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона тривала близько години.