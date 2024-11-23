Скільки потрібно вагонів, аби завантажити усіх росіян? Російське видання провело дивні підрахунки

Видання підрахувало, якою довжиною буде потяг, якщо туди вмістити усіх росіян

Підраховану, якої довжини буде потяг, якщо вмістити в нього всіх росіян

Російське видання підрахувало, скільки вагонів знадобиться, щоб розмістити усіх росіян в одному потязі. Довжина такого складу становила б 64 тис. км.

Зазначається, що поїзд із плацкартних вагонів, кожен з яких розрахований на 54 пасажири, мав би довжину 64 тис. км – півтори довжини екватора Землі. Однак, як стверджує видання, більш місткі вагони дозволили б скоротити потяг до однієї довжини екватора.

Так, якщо використовувати плацкартні вагони, кожен з яких вміщує 54 пасажирів, то поїзд розтягнеться на понад 64 тисячі кілометрів

До слова, Державна дума РФ у третьому читанні ухвалила закон про федеральний бюджет на 2025-2027. Федеральний бюджет Росії затверджено з рекордними військовими витратами. У представленій версії бюджету за підсумками другого читання внесені ряд змін.

Росія може дозволити собі фінансувати війну проти України ще кілька років через величезні доходи від продажу нафти і невдалі західні санкції. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на низку економістів та аналітиків.