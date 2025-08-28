Головна Світ Політика
Ердоган та Зеленський обговорили безпекові гарантії для України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський про розмову з Ердоганом: Обмінялися думками щодо актуальної ситуації та обговорили наступні дипломатичні кроки
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський: Багато говорили про гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

Лідери обмінялися думками щодо актуальної ситуації та обговорили наступні дипломатичні кроки. «Україна готова говорити у форматі лідерів, бо це єдиний дієвий формат. І, на жаль, саме Росія ухиляється від цього та продовжує війну», – наголосив Зеленський. 

«Багато говорили про гарантії безпеки. Зараз над напрацюванням кожного конкретного компонента працюють радники з питань національної безпеки, наступного тижня вся конфігурація буде на папері. Президент Ердоган повідомив, що долучає до процесу свого міністра оборони, щоб зрозуміти, як саме Туреччина може допомогти в гарантуванні безпеки, зокрема і в Чорному морі», – зазначив глава України.

Президент підкреслив, що цієї ночі росіяни знову завдали удару по Україні й застосували понад 30 ракет, близько 600 дронів.

«Були удари по турецькому підприємству, по посольству Азербайджану, представництву Євросоюзу, Британській Раді, по житлових масивах. Це відповідь Путіна на всі спроби України, США, наших європейських партнерів зупинити вбивства. Саме тому потрібен тиск – санкціями, митами, політичний тиск. Розраховуємо на сильні кроки», – йдеться у заяві.

До слова, президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

