Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент про вступ України до ЄС: очікуємо на позитивне рішення найближчим часом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Президент про вступ України до ЄС: очікуємо на позитивне рішення найближчим часом
ЄС готує 19-й пакет санкцій проти РФ
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський та президентка Єврокомісії обговорили дипломатичну роботу для зупинення російської агресії

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Дякую за співчуття та солідарність із нашими людьми після такого цинічного та жорстокого російського обстрілу. Цієї ночі був один із найбільших ударів по Україні. Своєю основною мішенню росіяни обрали Київ. Пошуково-рятувальна операція досі триває. Дякуємо всім, хто підтримує Україну зараз та не мовчить», – підкреслив президент.

Зеленський та президентка Єврокомісії обговорили дипломатичну роботу для зупинення російської агресії та гарантування українцям безпеки. «Зараз багато роботи на різних рівнях саме заради цього. Але поки Росія не зробить реальних кроків до миру, тиск на неї має посилюватися. Урсула розповіла про підготовку 19-го пакета санкцій Європейського Союзу та координацію з іншими партнерами», – сказав він.

Президент додав: «Також говорили про наш євроінтеграційний шлях, про одночасне відкриття переговорного кластера для України та Молдови. Очікуємо на позитивне рішення найближчим часом».

Нагадаємо, Україна продовжує виконувати свої зобов’язання на шляху до членства в Європейському Союзі. Ціль приєднатися до ЄС до 2030 року залишається актуальною. Про це європейська комісарка з питань розширення Марта Кос.

До слова, 27 серпня премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч зі своєю колегою з Данії Метте Фредеріксен. Головна тема розмови – початок переговорів щодо членства в ЄС.

«Україна готова відкрити перші три переговорні кластери вже зараз, а до кінця року – всі інші. Відкриття першого стане для українців сигналом про незворотність нашої євроінтеграції», – підкреслила Свириденко.

Як повідомлялося, після розмови президента США Дональда Трампа з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном Будапешт може послабити свій опір щодо вступу України до Європейського Союзу. Раніше Угорщина виступала проти членства України в ЄС, але при цьому була готова підтримати вступ Молдови. Це створювало суперечливу ситуацію, оскільки Україна та її союзники категорично виступали проти розділення переговорних процесів.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Урсула фон дер Ляєн Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент зауважив, що немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації
Путін не готується до припинення війни – Зеленський
11 серпня, 20:41
Кястутіс Будріс: Трансатлантична єдність залишається надзвичайно важливою
Литва закликає ЄС готувати 19-й пакет санкцій проти Росії
17 серпня, 08:50
Повернення викрадених дітей: Трамп і фон дер Ляєн визначили спільний пріоритет 
Повернення викрадених дітей: Трамп і фон дер Ляєн визначили спільний пріоритет 
19 серпня, 05:04
Зеленський поставив свій підпис у гостьовій книзі Білого дому
Зеленський поставив свій підпис у гостьовій книзі: відео президента з Білого дому
19 серпня, 04:07
Відповідь президента розсмішила всіх в Овальному кабінеті
Зеленський дотепно відповів журналісту, який критикував його одяг минулого разу (відео)
19 серпня, 03:53
Зеленський поспілкувався з журналістами після переговорів у Білому домі
Зеленський прокоментував можливу зустріч з Путіним
19 серпня, 03:05
Україна повернула тіла загиблих, очільник Центральної МСЕК отримав підозру. Головне за 19 серпня
Україна повернула тіла загиблих, очільник Центральної МСЕК отримав підозру. Головне за 19 серпня
19 серпня, 21:10
Трамп говорив диктатору бути реалістом
Що Трамп порадив Путіну? Axios з'ясував подробиці
19 серпня, 20:02
Дружба з Угорщиною з натяком на нафтопровід. Будапешт вийшов з різкою заявою після слів Зеленського
Дружба з Угорщиною з натяком на нафтопровід. Будапешт вийшов з різкою заявою після слів Зеленського
25 серпня, 00:15

Політика

Президент про вступ України до ЄС: очікуємо на позитивне рішення найближчим часом
Президент про вступ України до ЄС: очікуємо на позитивне рішення найближчим часом
Кабмін позбавив держнагороди підсанкційну екснардепку Королевську
Кабмін позбавив держнагороди підсанкційну екснардепку Королевську
Господарський кодекс України втратив чинність
Господарський кодекс України втратив чинність
Зеленський призначив посла України у США
Зеленський призначив посла України у США
Україна готова відкрити перші переговорні кластери про членство в ЄС – Свириденко
Україна готова відкрити перші переговорні кластери про членство в ЄС – Свириденко
«Наш край» йде з політики: партія оголосила про саморозпуск
«Наш край» йде з політики: партія оголосила про саморозпуск

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2025
6271
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність
5290
РФ масовано атакувала Київ: вже 19 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
2205
У Києві повітряна тривога, яка оголошувалася після масованої атаки, тривала понад дві години
1971
Втрати ворога станом на 28 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Сьогодні, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Сьогодні, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua