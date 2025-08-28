Президент про вступ України до ЄС: очікуємо на позитивне рішення найближчим часом

Зеленський та президентка Єврокомісії обговорили дипломатичну роботу для зупинення російської агресії

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Дякую за співчуття та солідарність із нашими людьми після такого цинічного та жорстокого російського обстрілу. Цієї ночі був один із найбільших ударів по Україні. Своєю основною мішенню росіяни обрали Київ. Пошуково-рятувальна операція досі триває. Дякуємо всім, хто підтримує Україну зараз та не мовчить», – підкреслив президент.

Зеленський та президентка Єврокомісії обговорили дипломатичну роботу для зупинення російської агресії та гарантування українцям безпеки. «Зараз багато роботи на різних рівнях саме заради цього. Але поки Росія не зробить реальних кроків до миру, тиск на неї має посилюватися. Урсула розповіла про підготовку 19-го пакета санкцій Європейського Союзу та координацію з іншими партнерами», – сказав він.

Президент додав: «Також говорили про наш євроінтеграційний шлях, про одночасне відкриття переговорного кластера для України та Молдови. Очікуємо на позитивне рішення найближчим часом».

Нагадаємо, Україна продовжує виконувати свої зобов’язання на шляху до членства в Європейському Союзі. Ціль приєднатися до ЄС до 2030 року залишається актуальною. Про це європейська комісарка з питань розширення Марта Кос.

До слова, 27 серпня премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко провела зустріч зі своєю колегою з Данії Метте Фредеріксен. Головна тема розмови – початок переговорів щодо членства в ЄС.

«Україна готова відкрити перші три переговорні кластери вже зараз, а до кінця року – всі інші. Відкриття першого стане для українців сигналом про незворотність нашої євроінтеграції», – підкреслила Свириденко.

Як повідомлялося, після розмови президента США Дональда Трампа з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном Будапешт може послабити свій опір щодо вступу України до Європейського Союзу. Раніше Угорщина виступала проти членства України в ЄС, але при цьому була готова підтримати вступ Молдови. Це створювало суперечливу ситуацію, оскільки Україна та її союзники категорично виступали проти розділення переговорних процесів.