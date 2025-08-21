Зеленський підписав закон про відпустки для військових

Закон надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 з 30 днів щорічної основної відпустки

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про нові гарантії щорічних відпусток для військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса наголосив, що закон надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 з 30 днів щорічної основної відпустки. Інші 15 днів надаються залежно від можливостей у підрозділі.

Також учасники бойових дій тепер матимуть можливість отримати додаткові 14 днів відпустки, що були неактивними під час воєнного стану. Контрактники віком 18-24, які не мають вищої освіти та навчаються, відтепер матимуть право на відпустку на складання іспитів.

Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування. Раніше військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що військовослужбовці зможуть отримати сумарно 54 дні відпустки.

Нагадаємо, норма про додаткові 14 днів відпустки для військових існувала і раніше, однак була скасована після початку повномасштабного вторгнення РФ. Підписаний закон додав норму для учасників бойових дій на ще 14 днів відпустки на рік. Щодо гарантованих 15 днів відпустки на рік для військових, то раніше такої норми не було.

Раніше Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує військовослужбовцям виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби.

До слова, уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми «Контракт 18-24» для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі.