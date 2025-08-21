Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський підписав закон про відпустки для військових

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський підписав закон про відпустки для військових
Підписаний закон набере чинності через місяць після опублікування
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Закон надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 з 30 днів щорічної основної відпустки

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про нові гарантії щорічних відпусток для військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса наголосив, що закон надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 з 30 днів щорічної основної відпустки. Інші 15 днів надаються залежно від можливостей у підрозділі.

Зеленський підписав закон про відпустки для військових фото 1

Також учасники бойових дій тепер матимуть можливість отримати додаткові 14 днів відпустки, що були неактивними під час воєнного стану. Контрактники віком 18-24, які не мають вищої освіти та навчаються, відтепер матимуть право на відпустку на складання іспитів.

Закон набирає чинності через один місяць з дня його опублікування. Раніше військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що військовослужбовці зможуть отримати сумарно 54 дні відпустки.

Нагадаємо, норма про додаткові 14 днів відпустки для військових існувала і раніше, однак була скасована після початку повномасштабного вторгнення РФ. Підписаний закон додав норму для учасників бойових дій на ще 14 днів відпустки на рік. Щодо гарантованих 15 днів відпустки на рік для військових, то раніше такої норми не було.

Раніше Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує військовослужбовцям виплату грошової компенсації за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби.

До слова, уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми «Контракт 18-24» для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський відпустка військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп та Зеленський провели зустріч у Білому домі
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43
Європейські політики ведуть перемовини із Зеленським та Трампом
Зустріч Зеленського та Трампа з європейськими лідерами: повне відео
18 серпня, 22:04
Трамп сказав європейським лідерам, що мир може настати дуже швидко, якщо Україна поступиться Донбасом
Трамп у розмові з європейськими лідерами заявив, що є «швидкий спосіб» зупинити війну в Україні – NYT
16 серпня, 18:22
Трамп пропонує не домовлятися про перемир'я, а одразу укласти мирну угоду між Росією та Україною
Мирна угода замість перемир’я: Офіс президента відповів на пропозицію Трампа
16 серпня, 16:58
Немає сигналів про те, що Росія готова закінчувати війну, наголошує президент
Росія вбиває у день переговорів – Зеленський
15 серпня, 19:31
Зеленський зробив заяву про множинне громадянство
Закон про множинне громадянство: Зеленський назвав, які країни в пріоритеті
12 серпня, 18:58
Зеленський:«Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир»
Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Зеленський звернувся до нації
9 серпня, 09:01
Владислав Адріанов – обранець поліцейської з Маріуполя Мар'яни Чечелюк
«Хлопці 6 годин лежали й спливали кров’ю». Боєць «Азова» про теракт в Оленівці
29 липня, 12:51
Закон передбачає, що Україна визнає депортації, як незаконні та злочинні акти
Президент підписав закон про визнання депортованими українців, виселених з Польщі
29 липня, 11:52

Події в Україні

Зеленський підписав закон про відпустки для військових
Зеленський підписав закон про відпустки для військових
У Мукачеві зросла кількість постраждалих через російський обстріл
У Мукачеві зросла кількість постраждалих через російський обстріл
Коли в Миколаєві стабільно буде вода? Міністр назвав терміни
Коли в Миколаєві стабільно буде вода? Міністр назвав терміни
У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ
У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ
Атака на Мукачево: зросла кількість постраждалих
Атака на Мукачево: зросла кількість постраждалих
Йшли додому майже тиждень. Рятувальники відшукали підлітків в лісах Львівщини
Йшли додому майже тиждень. Рятувальники відшукали підлітків в лісах Львівщини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
6179
У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів
4755
Очільниця Податкової розповіла, як перевірятимуть ФОПів під час мораторію
3421
«Для легкого гумору»: Лавров пояснив, чому одягнув на Аляску светр «СССР»
2451
У Мукачеві атаковано завод американської компанії: що відомо про підприємство

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Сьогодні, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Сьогодні, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Сьогодні, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Вчора, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Вчора, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua