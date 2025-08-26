Президент анонсував оновлення правил перетину кордону для чоловіків 18-22 роки

Зеленський про дозвіл чоловікам виїжджати за кордон: Погодили всі деталі з військовим командуванням

Сьогодні, 26 серпня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь премʼєр-міністра Юлії Свириденко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Доповідь премʼєр-міністра Юлії Свириденко. Багато питань. Зокрема, співпраця з Норвегією в рамках підготовки до опалювального сезону та продовження грантової допомоги для закупівлі природного газу. Цінуємо підтримку Норвегії», – йдеться у повідомленні.

Також Зеленський зі Свириденко обговорили розширення програми «єВідновлення». «Буде більше можливостей для компенсації втрати майна на тимчасово окупованих територіях. Премʼєр-міністр представить усі деталі», – зазначив президент.

«Сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Погодили всі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати», – зауважив президент.

Нагадаємо, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що Кабінет міністрів може ухвалити постанову про надання дозволу чоловікам віком до 22 років виїжджати за кордон найближчим часом. Як зазначила глава уряду, рішення для надання дозволу чоловікам цієї вікової категорії на виїзд за кордон не потребує внесення змін до законодавства. За словами Свириденко, напрацювання документа вже триває.

Як повідомлялося, до Верховної Ради внесено законопроєкт № 13685, який передбачає дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років.

Також у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який може дозволити чоловікам віком 18-24 роки виїжджати за кордон. Автори законопроєкту пояснили, що, зокрема, велика кількість громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років, які працюють чи навчаються за кордоном, уже більше ніж три роки не можуть повернутися до своїх родин в Україну, оскільки через встановлені обмеження, не зможуть знову виїхати з України.

До слова, Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт, який значно посилює відповідальність за порушення, пов'язані з перетином державного кордону. Документ передбачає кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та порушення встановленого терміну перебування за межами України для чоловіків призовного віку.