Зеленський: США готові бути частиною гарантій безпеки для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський: США готові бути частиною гарантій безпеки для України
Глава України наголосив, що переговори про наповнення безпекових гарантій ведуться щоденно
скріншот з відео Суспільного

Раніше генеральний секретар НАТО заявляв, що гарантії безпеки матимуть два рівні

Сполучені Штати готові бути частиною гарантій безпеки для України. Зараз перемовини щодо конкретного наповнення гарантій безпеки тривають щоденно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«Ми досягли разом з усіма нашими партнерами важливого взаєморозуміння зі США. США готові бути частиною гарантій безпеки для України. І це вперше ми досягли саме такої готовності», – пояснив він.

За словами президента, переговори щодо конкретного наповнення цих безпекових гарантій зараз ведуться щоденно на різних рівнях. «На рівні радників з питань безпеки, на рівні наших військових, на рівні дипломатів всіх команд. Вчора був дзвінок Україна – вся Європа – США. Сьогодні продовжиться саме така робота», – додав глава нашої держави.

Нагадаємо, безпекові гарантії для України можуть мати два рівні. Вони повинні поєднувати як дипломатичні, так і практичні кроки для зміцнення обороноздатності країни.

Як повідомлялося, військові керівники США та деяких європейських країн завершили опрацювання військових варіантів гарантій безпеки для України. Напрацювання буде передано на розгляд радникам з національної безпеки.

За словами президента Володимира Зеленського, досягти прогресу для завершення війни можна лише у двосторонньому або тристоронньому форматі на рівні лідерів між Україною, Росією та США.

До слова, агентство Reuters, посилаючись на три джерела, знайомі з думкою Кремля, повідомило, що російський диктатор Володимир Путін представив нові умови для завершення війни в Україні під час зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці. Головними вимогами залишаються відмова України від Донбасу та її нейтральний статус.

Теги: Володимир Зеленський переговори США

