Трамп натякнув на згортання операції проти Ірану

Трамп окреслив п'ять цілей операції проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон «дуже близький» до досягнення своїх цілей у війні проти Ірану та вже розглядає можливість згортання військової операції на Близькому Сході. Про це він написав у своїй заяві, окресливши ключові завдання кампанії, пише «Главком».

«Ми дуже близькі до досягнення наших цілей і розглядаємо можливість згортання наших масштабних військових зусиль на Близькому Сході щодо терористичного режиму Ірану», – заявив Трамп.

За його словами, США поставили перед собою п’ять основних цілей.

Йдеться про повне знищення ракетного потенціалу Ірану, включно з пусковими установками, а також ліквідацію оборонно-промислової бази країни. Окрім цього, Вашингтон прагне знищити військово-морські та повітряні сили Ірану, зокрема засоби протиповітряної оборони.

Трамп окремо наголосив на недопущенні створення Іраном ядерної зброї. «Ми ніколи не дозволимо Ірану навіть наблизитися до ядерного потенціалу», – підкреслив він.

Також серед цілей – максимальний захист союзників США в регіоні, зокрема Ізраїлю, Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ, Бахрейну та Кувейту.

Окремо президент США торкнувся ситуації навколо Ормузької протоки. «Ормузька протока має охоронятися іншими країнами, які нею користуються – Сполучені Штати цього не роблять», – заявив Трамп.

Водночас він додав, що США готові допомогти партнерам у забезпеченні безпеки, якщо буде відповідний запит. За словами Трампа, після усунення загрози з боку Ірану така допомога може навіть не знадобитися. Він також підкреслив, що для союзників це буде «доволі легка військова операція».

Що відомо про операцію Ізраїлю та США проти Ірану

28 лютого Ізраїль оголосив надзвичайний стан і атакував Іран. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац підтвердив, що рішення про удар було ухвалено для випередження ворожих планів. Трохи згодом президент США Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну військову операцію в Ірані. «Ми знищимо загрозу з боку жорстокого іранського режиму», – сказав Трамп.

Того ж дня, після ранкових спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану, Іран розпочав масовану відплату, цілячи по американських військових базах у країнах Перської затоки.

2 березня Іран оголосив про перехід країни до військового протистояння з «американо-ізраїльським альянсом». Того дня світові ціни на нафту різко підскочили через загострення навколо Ірану.

За даними Axios, Трамп і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу 23 лютого провели телефонну розмову, після якої було ухвалене рішення розпочати військову операцію проти Ірану.

Як повідомляє Politico, військове керівництво США розраховує, що бойові дії проти Ірану можуть тривати кілька місяців: орієнтовно до вересня.