Гегсет пропустить «Рамштайн»: хто поїде замість нього

Понад 50 міністрів оборони країн, які зобов’язалися підтримувати Україну, зберуться у середу

Міністр оборони Піт Гегсет знову пропустить засідання Контактної групи з питань оборони України, що відбудеться цього тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Замість Гегсета буде керівник політичного підрозділу Пентагону Елбрідж Колбі. «Протягом останнього року Гегсет лише зрідка відвідував ці засідання – це свідчить про те, що адміністрація Трампа має інші пріоритети і все більше очікує, що Європа візьме на себе тягар постачання зброї до Києва», – зазначає Politico.

Понад 50 міністрів оборони країн, які зобов’язалися підтримувати Україну, зберуться у середу, 15 квітня, у форматі онлайн-засідання. Засідання очолять міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров і глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус обговорили підготовку до чергового засідання Контактної групи у форматі «Рамштайн», яке заплановане на 15 квітня.

Як повідомлялося, міністр оборони Михайло Федоров провів розмови зі своїми колегами з Бельгії Тео Франкеном та з Іспанії Маргаритою Роблес. Вони синхронізували ключові напрями співпраці – посилення протиповітряної оборони, розвиток дронових спроможностей та «чеської ініціативи» для забезпечення фронту артилерією далекобійного ураження.