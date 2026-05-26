США вдарили по ракетних майданчиках Ірану попри чинне перемир'я

Вікторія Літвінова
Удари відбулися в той день, коли США та Іран продовжують переговори щодо меморандуму про взаєморозуміння
фото ілюстративне
CENTCOM: цілями стали ракетні майданчики й катери, які намагалися встановити міни в протоці

Американські війська завдали «оборонних» ударів на півдні Ірану – вже під час чинного перемир'я і паралельно з переговорами про завершення війни. Цілями стали ракетні пускові майданчики та катери, які намагалися замінувати Ормузьку протоку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN та Центральне командування ЗС США.

Речник CENTCOM Тімоті Хокінс підтвердив удари у понеділок, 25 травня. «Американські сили завдали оборонних ударів на півдні Ірану, щоб захистити наші війська від загроз з боку іранських сил. Серед цілей – ракетні пускові майданчики та іранські катери, які намагалися встановити міни», – заявив він. «CENTCOM продовжує захищати наші сили, дотримуючись стриманості в умовах чинного перемир'я», – додав речник.

Це вже не перший обмін вогнем під час формального перемир'я. На початку травня США вдарили по іранських портових об'єктах після того, як іранські сили атакували три американські есмінці ракетами, дронами та катерами під час проходження через Ормузьку протоку.

Переговори тривають попри удари

Сьогоднішні удари відбуваються на тлі активних дипломатичних зусиль. Держсекретар США Марко Рубіо, перебуваючи з візитом у Нью-Делі, заявив, що Вашингтон і Тегеран рухаються до підписання меморандуму про взаєморозуміння – документа, який продовжить перемир'я і закладе основу для «реальних, серйозних переговорів» щодо ядерної програми Ірану.

Однак фіналізацію документа гальмують дві принципові суперечності: доля іранського збагаченого урану та умови зняття санкцій. Американська сторона дотримується формули «немає урану – немає доларів»: жодних фінансових поступок Тегерану, доки той не позбудеться запасів високозбагаченого урану.

Трамп: уран буде знищено

Президент США Дональд Трамп у понеділок уточнив позицію Вашингтона щодо іранського урану: його або вивезуть до США і знищать там, або ліквідують на місці – в присутності представників Міжнародного агентства з ядерної енергії чи аналогічної організації. «Ми, мабуть, знищимо його після того, як отримаємо, але ми не дозволимо їм його мати», – заявив Трамп ще минулого тижня.

Між тим верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заборонив вивозити збагачений уран з країни – в Тегерані побоюються, що передача матеріалів за кордон зробить країну вразливішою до нових ударів.

Ізраїль готується до нової фази

Паралельно Ізраїль, за даними CNN, готується розширити операції в Лівані – і ці дії, за словами ізраїльського джерела, «скоординовані» з Вашингтоном. Це додає нового виміру й без того крихкій ситуації в регіоні.

Ормузька протока, через яку до початку конфлікту проходило близько 20% світових поставок нафти, залишається замінованою. Велика Британія готує кораблі та морські дрони із сонаром для розмінування протоки – щойно угода між США та Іраном буде підписана.

Нагадаємо, США та Іран ведуть переговори про меморандум, який передбачає відкриття Ормузької протоки та 60-денне продовження перемир'я для виробітку «остаточної угоди». Активні бойові дії між США та Іраном тривали з 28 лютого 2026 року в рамках операції «Епічна лють».

