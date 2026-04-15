У Берліні стартувала зустріч у форматі «Рамштайн»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Берліні стартувала зустріч у форматі «Рамштайн»
Федоров провів чотиристоронню зустріч з Марком Рютте, Джоном Гілі та Борисом Пісторіусом
фото: Михайло Федоров/Telegram

Фізично у Берліні присутні глави оборонних відомств Німеччини, Великої Британії, України, а також генеральний секретар НАТО

Розпочалася 34-та зустріч Контактної групи з питань оборони України на рівні міністрів оборони країн-членів НАТО, яка відбувається у гібридному форматі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Фізично у Берліні присутні глави оборонних відомств Німеччини Борис Пісторіус, Великої Британії Джон Гілі, України Михайло Федоров, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Решта учасників доєдналися до зустрічі онлайн.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров і глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус обговорили підготовку до засідання Контактної групи у форматі «Рамштайн».

Як повідомлялося, міністр оборони Михайло Федоров провів розмови зі своїми колегами з Бельгії Тео Франкеном та з Іспанії Маргаритою Роблес. Вони синхронізували ключові напрями співпраці – посилення протиповітряної оборони, розвиток дронових спроможностей та «чеської ініціативи» для забезпечення фронту артилерією далекобійного ураження.

До слова, міністр оборони Піт Гегсет знову пропустив засідання Контактної групи з питань оборони України. Замість Гегсета долучився керівник політичного підрозділу Пентагону Елбрідж Колбі.

25 березня, 15:52
