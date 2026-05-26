Путін готує мобілізацію: росіянам масово вручають розпорядження

У документах уже прописано, куди і коли з'явитися у разі оголошення мобілізації

З початку 2026 року росіян, яких викликають до військкоматів нібито для «уточнення даних», дедалі частіше змушують підписувати мобілізаційні розпорядження – документи з інструкцією, куди і з чим з'явитися в разі оголошення мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Сплеск пошукових запитів за словосполученням «мобілізаційне розпорядження» Google почав фіксувати ще з кінця березня, а піку він досяг на початку квітня. Запити «вклеїли мобілізаційне розпорядження», «скільки діє мобілізаційне розпорядження», «червоне мобілізаційне розпорядження» отримали статус «надпопулярних» у Google Trends. «Яндекс» зафіксував майже чотириразовий стрибок таких запитів: у квітні їх було близько 40 тисяч проти менш ніж 10 тисяч у січні.

Мобілізаційне розпорядження – це документ, який видає муніципальна призовна комісія. У ньому прописано, що саме має зробити громадянин у разі оголошення мобілізації: куди і коли з'явитися, що взяти з собою. Зазвичай документ вклеюють або вкладають у військовий квиток.

Запасників викликають і тиснуть

Правозахисний проєкт «Заклик до совісті» ще на початку квітня повідомив: особливо багато викликів отримують запасники. Їх запрошують нібито для «уточнення даних», а при явці намагаються вклеїти розпорядження, умовити вступити до резерву або підписати контракт.

Правозахисники з проєкту «Ідіть лісом» у лютому зафіксували випадок, коли у співробітників однієї великої компанії вилучили військові квитки, а потім видали повістки з пропозицією «вклеїти мобілізаційне розпорядження». У березні адміністрація одного з сіл Алтайського краю вивісила списки чоловіків із вимогою з'явитися з військовими квитками – для отримання тих самих розпоряджень. Аналогічні випадки фіксували в Новосибірську та Челябінській області.

Один із представників призовників розповів правозахисникам: військкомати зараз «перевіряють усіх і додають людей до групи тих, хто може бути корисний армії» – і відкрито називають це «підготовкою до загальної мобілізації».

Нагадаємо, «Главком» також писав про те, що «культурна столиця» РФ – Єкатеринбург – готує театри, будинки культури та зоопарки як пункти збору для військкоматів. До слова, ще у лютому Офіс президента України попереджав: Кремль неминуче повернеться до загальної мобілізації, якщо не досягне перелому на фронті. П'ятий місяць поспіль втрати Росії перевищують темпи мобілізації – у квітні армія РФ втратила понад 35 тисяч убитими та пораненими.