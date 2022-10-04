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Фінляндія відправляє Україні чергову партію військової допомоги

Юрій Лящук
glavcom.ua
Фінляндія відправляє Україні чергову партію військової допомоги
Рішення про відправлення буде ухвалено найближчим часом
фото з відкритих джерел

Підготовка Фінляндією до відправки дев'ятої партії військової допомоги Україні наближається до завершення

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив, що підготовка до відправки дев'ятої партії військової допомоги Україні наближається до завершення. Про це він сказав у парламенті, пише Yle.

За словами міністра, рішення про відправлення буде ухвалено найближчим часом.

«Новий пакет допомоги навряд чи буде останнім. Ми повинні бути готові підтримувати Україну ще довгий час», – сказав Кайкконен.

 Загальна вартість попередніх пакетів фінської допомоги оцінюється майже в 93 млн євро.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль 30 вересня підписали заявку України на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку

Після того, як Україна подала заявку на вступ до НАТО, обговорення про майбутнє членство в Альянсі вже відбуватиметься в рамках Північноатлантичної ради на різних рівнях.

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Теги: Україна Фінляндія війна

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