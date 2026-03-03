Фінляндія запровадила нові вимоги до російський паспортів

З червня російські документи без чіпа не прийматимуть, передбачені окремі винятки

Фінляндія з червня припинить приймати російські паспорти старого зразка без біометричних даних, залишивши винятки для окремих категорій осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на фінського мовника Yle.

Рішення стосується російських закордонних паспортів без електронного носія з біометричними ідентифікаційними даними. Такі документи видаються в Росії строком на п’ять років і досі використовуються поряд із паспортами нового покоління.

Винятки передбачені для осіб віком до 18 років, а також для власників небіометричних паспортів, яким Фінляндія вже видала посвідку на проживання до 1 червня 2026 року.

Крім того, документ старого зразка може бути прийнятий у виняткових обставинах від особи, яка подає заяву на дозвіл на в’їзд або перебуває в країні з особливої причини. У МЗС Фінляндії пояснили, що метою нововведення є забезпечення максимальної надійності паспортів, які приймаються державою.

Нагадаэмо, що міграційна служба Фінляндії торік ухвалила рекордну кількість рішень про депортацію іноземців, засуджених за злочини. Загалом видворення на підставі кримінальних правопорушень призначили 169 особам.

За даними видання, кількість рішень про депортацію зросла більш ніж на 30% порівняно з 2024 роком. Переважна більшість рішень стосувалася чоловіків. Найбільше депортаційних рішень отримали громадяни Іраку, Естонії та Росії.