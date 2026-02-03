Головна Світ Політика
Росія заявила про готовність до світу без ядерних обмежень

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Кремль визнав можливість відмови від ядерних обмежень
Термін дії договору СНО-3 між США і РФ завершується цього тижня

Заступник міністра закордонних справ Росії Сєргєй Рябков заявив, що Москва готова до нової реальності без обмежень у сфері ядерних озброєнь після завершення терміну дії договору СНО-3. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

У разі, якщо США і Росія не дійдуть згоди в останній момент, після закінчення терміну дії договору СНО-3 у четвер сторони вперше за понад пів століття залишаться без будь-яких обмежень щодо своїх стратегічних ядерних арсеналів дальньої дії.

Рябков запевнив, що Росія готова до такої ситуації та не вбачає в цьому загрози. «Ми прораховували, припускали, що таке може статися, нічого несподіваного в цьому немає, і підстав для якоїсь драматизації подій ми теж не бачимо», – сказав він на зустрічі з журналістами в посольстві РФ в КНР.

Водночас він зазначив, що відновлення діалогу щодо стратегічної стабільності можливе лише за умови зміни підходів Сполучених Штатів. «Потрібні далекосяжні зрушення, зміни на краще в підході США в цілому до відносин з нами», – додав Рябков.

Договір СНО-3 є останнім чинним двостороннім документом між США та Росією, який обмежує кількість стратегічних ядерних боєзарядів і засобів їх доставки. Його дія завершується цього тижня.

У разі припинення дії угоди без продовження або укладення нового договору, сторони залишаться без формальних механізмів взаємного контролю у сфері стратегічних ядерних озброєнь, що не відбувалося з часів холодної війни.

До слова, експерти вказують, що відсутність договорів, інспекцій і обміну даними підвищує ризики стратегічної нестабільності, неконтрольованого нарощування арсеналів і помилкових рішень. На цьому тлі обговорюються різні варіанти тимчасових політичних домовленостей, однак без формалізованих механізмів вони не здатні замінити повноцінну систему контролю. Ситуація також ускладнюється відсутністю широкого багатостороннього формату, який міг би включати інших ядерних гравців.

Теги: ядерна зброя росія США

