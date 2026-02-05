Головна Світ Політика
Фінляндія застерегла США від згадок статті 5 НАТО у гарантіях для України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен побоюється розмивання статті 5 через гарантії для України
фото: EPA

У Гельсінкі побоюються, що такі формулювання можуть розмити принцип колективної оборони Альянсу

Фінляндія звернулася до США з проханням не використовувати формулювання, пов’язані зі статтею 5 НАТО, у майбутніх гарантіях безпеки для України, вважаючи, що це може послабити сам Альянс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням видання Politico

Згідно з документом, 19 січня міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен обговорювала це питання з членами Комітету збройних сил Палати представників США: республіканцем Джеком Бергманом та демократкою Сарою Елфрет. Під час розмови Валтонен наголосила, що Фінляндія розглядає Росію як «довгострокову стратегічну загрозу», а також застерегла від укладання «слабкої» мирної угоди для України, яка могла б обмежити її здатність захищатися від майбутньої агресії РФ.

Водночас вона виступила проти використання формулювань про безпекові гарантії для України, які могли б нагадувати механізм статті 5 Північноатлантичного договору. За словами Валтонен, це може призвести до змішування понять між гарантіями НАТО та двосторонніми чи багатосторонніми домовленостями з Україною. Міністерка наголосила, що між НАТО та майбутніми гарантіями безпеки для України має існувати «брандмауер».

Колишній співробітник НАТО Едвард Ронг коментарі виданню зазначив, що використання терміну «стаття 5» в інших контекстах може створити хибне враження про участь НАТО у домовленостях, які фактично не передбачають зобов’язань Альянсу. «Фінляндія та багато інших членів НАТО хочуть переконатися, що стаття 5 є унікальною для Альянсу», – сказав він.

Державний департамент США відмовився коментувати зміст телеграми. Співрозмовники Politico також зазначають, що використання статті 5 як паралелі має як переваги, так і ризики, зважаючи на різне ставлення до України всередині НАТО. Ситуацію ускладнює ймовірність того, що окремі країни або групи держав, але не сам Альянс, можуть запропонувати Україні безпекову допомогу.

Колишня посадовиця Міністерства оборони США Рейчел Еллехуус застерегла, що формулювання гарантій як «подібних до статті 5» може спонукати Росію перевірити їхню реальну силу. «Якщо Росія здійснить збройний напад, а країни, які підтримують Україну, не зможуть ефективно відреагувати, це може поставити під сумнів силу статті 5 НАТО», – пояснила вона.

До слова, президент Фінляндії Александер Стубб заявив про намір переглянути зовнішню та безпекову політику країни з урахуванням змін у міжнародній ситуації та підходах Сполучених Штатів. Під час виступу у фінському парламенті він наголосив, що нинішня зовнішньополітична ідеологія адміністрації США, на його думку, суперечить європейським цінностям.

