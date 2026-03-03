Головна Світ Політика
search button user button menu button

Орбан вчергове поскаржився на Зеленського

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Орбан вчергове поскаржився на Зеленського
Віктор Орбан надіслав листа в ЄС через нафтопровід «Дружба»
скріншот з відео

Прем’єр Угорщини звинуватив Київ у невиконанні угод щодо транзиту нафти

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що звернувся до Європейської комісії через позицію президента України Володимира Зеленського щодо транзиту російської нафти трубопроводом «Дружба». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика у соціальних мережах.

Орбан назвав відповідь українського лідера цинічною та нахабною. Йдеться про реакцію Зеленського на заклики Будапешта та Братислави відновити транзит після російських ударів, які вплинули на роботу нафтопроводу. «Зеленський очікує, що Угорщина буде вдячна Україні, в той час як нафтопровід, що постачає нафту до Угорщини, закритий», – сказав Орбан.

За його словами, президент України нібито заявив, що не має наміру відкривати нафтопровід, попри зобов’язання в межах угод з ЄС, які передбачають транспортування нафти через «Дружбу».

У відео Орбан продемонстрував, як підписує листа до президентки Європейської комісії. У зверненні він поінформував Брюссель про ситуацію та закликав до виконання домовленостей, які, за його словами, зобов’язують Україну забезпечувати транзит.

Прем’єр Угорщини також заявив, що доки Зеленський не повернеться до «здорового глузду та нормальності», Будапешт не підтримуватиме жодного рішення на користь України.

Нагадаємо, що Хорватія готова забезпечити постачання нафти до Угорщини та Словаччини через трубопровід Adria, щоб компенсувати можливі перебої в роботі нафтопроводу «Дружба».  Хорватська сторона вже веде переговори з урядами Угорщини та Словаччини, а також з Європейською комісією щодо реалізації такого механізму постачання. 

Прем’єр країни наголосив, що потужності трубопроводу Adria дозволяють транспортувати до 15 мільйонів тонн нафти на рік. За його словами, цього обсягу достатньо для повного покриття потреб Угорщини та Словаччини.

Читайте також:

Теги: Угорщина Віктор Орбан Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України зустрінеться з лідерами європейських країн, ЄС, НАТО та державним секретарем США
Візит Зеленського до Німеччини: Банкова оприлюднила розклад зустрічей президента
13 лютого, 12:38
16 лютого Зеленський провів селектор по ситуації в областях нашої країни
Часу обмаль: Зеленський доручив протягом дня розгорнути додатковий захист від ворожих ракет
16 лютого, 14:34
Президент заявив, що скоро будемо відзначати вже рік максимально активної дипломатії, на яку пішла Україна
Росія готує нові удари по енергетиці, поки Україна пропонує мир у Женеві – Зеленський
16 лютого, 20:44
За словами Гуяша, Україна навмисно завдає шкоди Словаччині та Угорщині, закриваючи нафтопровід «Дружба»
Угорщина погрожує залишити Україну без світла та газу
19 лютого, 15:13
Зеленський акцентував: сьогодні безпека Європи побудована на технологіях і, зокрема, дронах
Україна відкриває експорт зброї: президент повідомив подробиці
8 лютого, 17:16
ЄС заявив про 90-денні запаси нафти після зупинки «Дружби»
Єврокомісія оцінила ризики після зупинки «Дружби» для Угорщини та Словаччини
17 лютого, 18:16
Зеленський зробив заяву про північнокорейських солдатів
10 тис. солдатів КНДР перебувають у РФ: Зеленський б'є на сполох
20 лютого, 12:25
Росія зараз втрачає на фронті більше солдатів, ніж встигає вербувати
Війна в Україні зайшла у глухий кут: похмурий прогноз від The Times
21 лютого, 19:30
Влада розробляє оновлені сценарії захисту для кожного міста та кожної громади
Зеленський анонсував засідання РНБО про підготовку енергетики до наступної зими
Вчора, 18:10

Політика

ЄС розкритикував ідею скороченого вступу України до союзу
ЄС розкритикував ідею скороченого вступу України до союзу
Зеленський обговорив із президентом ОАЕ удари Ірану
Зеленський обговорив із президентом ОАЕ удари Ірану
Орбан вчергове поскаржився на Зеленського
Орбан вчергове поскаржився на Зеленського
Путін отримав три вигоди від війни на Близькому Сході
Путін отримав три вигоди від війни на Близькому Сході
Трамп звинуватив Лондон у відсутності підтримки
Трамп звинуватив Лондон у відсутності підтримки
Армія оборони Ізраїлю розгорнула додаткові сили на півдні Лівану
Армія оборони Ізраїлю розгорнула додаткові сили на півдні Лівану

Новини

В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua