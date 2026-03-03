Орбан вчергове поскаржився на Зеленського

Прем’єр Угорщини звинуватив Київ у невиконанні угод щодо транзиту нафти

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що звернувся до Європейської комісії через позицію президента України Володимира Зеленського щодо транзиту російської нафти трубопроводом «Дружба». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика у соціальних мережах.

Орбан назвав відповідь українського лідера цинічною та нахабною. Йдеться про реакцію Зеленського на заклики Будапешта та Братислави відновити транзит після російських ударів, які вплинули на роботу нафтопроводу. «Зеленський очікує, що Угорщина буде вдячна Україні, в той час як нафтопровід, що постачає нафту до Угорщини, закритий», – сказав Орбан.

За його словами, президент України нібито заявив, що не має наміру відкривати нафтопровід, попри зобов’язання в межах угод з ЄС, які передбачають транспортування нафти через «Дружбу».

У відео Орбан продемонстрував, як підписує листа до президентки Європейської комісії. У зверненні він поінформував Брюссель про ситуацію та закликав до виконання домовленостей, які, за його словами, зобов’язують Україну забезпечувати транзит.

Прем’єр Угорщини також заявив, що доки Зеленський не повернеться до «здорового глузду та нормальності», Будапешт не підтримуватиме жодного рішення на користь України.

Нагадаємо, що Хорватія готова забезпечити постачання нафти до Угорщини та Словаччини через трубопровід Adria, щоб компенсувати можливі перебої в роботі нафтопроводу «Дружба». Хорватська сторона вже веде переговори з урядами Угорщини та Словаччини, а також з Європейською комісією щодо реалізації такого механізму постачання.

Прем’єр країни наголосив, що потужності трубопроводу Adria дозволяють транспортувати до 15 мільйонів тонн нафти на рік. За його словами, цього обсягу достатньо для повного покриття потреб Угорщини та Словаччини.