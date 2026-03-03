Головна Світ Політика
Армія оборони Ізраїлю розгорнула додаткові сили на півдні Лівану

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
фото з відкритих джерел

ЦАХАЛ зайняв додаткові позиції для захисту населення від можливих атак «Хезболли»

Армія оборони Ізраїлю уночі розгорнула додаткові сили на півдні Лівану, щоб посилити оборону та запобігти потенційним атакам з боку угруповання «Хезболла». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Під час онлайн-брифінгу підполковник Надав Шошані заявив, що ізраїльські підрозділи перебувають безпосередньо на прикордонній території. «Ми перебуваємо лише на прикордонній території в оборонній позиції, щоб запобігти атакам на цивільне населення та дуже важливі стратегічні об'єкти», – сказав він.

Міністр оборони Ісраель Кац повідомив, що дозволив військовим просунутися вперед і взяти під контроль додаткові позиції в Лівані після того, як «Хезболла» в неділю ввечері обстріляла Ізраїль ракетами. За його словами, це стало відповіддю на удари США та Ізраїлю по Ірану.

Водночас, за інформацією Times of Israel, ізраїльська армія вночі завдала серії авіаударів по військових об’єктах «Хезболли» в Бейруті. За даними військових, під удар потрапили склади зброї, командні центри, обладнання «супутникового зв'язку», яке належить розвідувальному підрозділу «Хезболли», а також «об'єкти зв'язку», за допомогою яких, за даними ЦАХАЛу, «Хезболла» збирала розвідувальну інформацію, і використовувала у пропагандистських цілях».

Нагдаємо, що раніше Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що генеральний секретар «Хезболли» Наїм Касем став наступною мішенню після вбивства верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. За словами Каца, рішення було ухвалене після нічного обстрілу Ізраїлю ракетами та безпілотниками з боку ліванського угруповання.

Теги: Ізраїль Ліван Хезболла

