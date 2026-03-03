Путін отримав три вигоди від війни на Близькому Сході

Зростання цін на нафту, продаж зброї та виснаження США стали ключовими факторами

Війна на Близькому Сході створила для Росії низку стратегічних переваг. Поки США та Ізраїль завдають ударів по Ірану, Москва обрала тактику дистанціювання – вона публічно заявила про підтримку Тегерана, однак не втрутилася безпосередньо у бойові дії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на публікацію Forbes.

Перша – зростання цін на нафту. Понад 20% світового експорту нафти і газу проходить через Ормузьку протоку. Після початку бойових дій Іран наказав окремим суднам змінити маршрут і пригрозив атаками. Якщо протока буде повністю закрита, це може спричинити різкий стрибок цін на енергоресурси. Для Росії, де нафта і газ формують близько 45% федерального бюджету, подорожчання сировини означає додаткові надходження, зокрема для фінансування війни проти України.

Друга вигода – торгівля озброєннями. Під час активної фази бойових дій Іран домовився про закупівлю у Росії 500 пускових установок «Верба» та 2500 ракет «земля-повітря». Росія є головним постачальником зброї до Ірану з 1979 року, і третина іранського імпорту озброєнь надходить саме з РФ. Нові контракти означають додаткові доходи для російського оборонного сектору.

Третій фактор – виснаження американських запасів. Операції проти Ірану потребують значної кількості ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot і ракет APKWS, які США використовують і для знищення російських дронів Shahed. Чим більше таких боєприпасів витрачається на Близькому Сході, тим менше їх залишається для підтримки України.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають практично безмежні запаси зброї, які дозволяють «вічно» вести війни, та знову звинуватив свого попередника у виснаженні арсеналів через допомогу Україні. Дональд Трамп заявив, що запаси боєприпасів США середнього і вищого за середній класу ніколи не були «такими високими і кращими», як зараз.