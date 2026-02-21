AP: На окупованій території України життя людей перетворилося на боротьбу

Люди стоять у черзі за водою після окупації Маріуполя у 2022 році

На окупованій території люди стикаються з проблемами з водою, опаленням та житлом, а також з фізичним та ідеологічним тиском

Майже за чотири роки повномасштабної війни на територіях, контрольованих Росією, опинилися мільйони людей, чиє життя перетворилося на боротьбу за виживання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Мешканці Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей існують в умовах колапсу базових послуг: відсутності стабільного опалення, електроенергії та дефіциту питної води. В Алчевську та Донецьку люди змушені годинами чекати на водовози або грітися в пунктах обігріву через зруйновані муніципальні мережі, які окупаційна влада не в змозі відновити.

Окрім побутової розрухи, Росія здійснює жорсткий ідеологічний та фізичний тиск. На окупованих землях примусово нав'язують російське громадянство, мову та змінені шкільні програми. Відмова від паспорта РФ часто означає позбавлення медичної допомоги та соціальних виплат. При цьому житлові питання не вирішуються на користь місцевих: нові будинки в зруйнованому Маріуполі часто продають приїжджим росіянам, поки колишні власники квартир туляться в підвалах або непридатних для життя приміщеннях.

Найстрашнішим аспектом окупації залишається тотальний страх. За даними правозахисників, створена ціла мережа секретних тюрем, де без жодних звинувачень утримують тисячі цивільних. Людей піддають фільтраціям, примусовим роздяганням на блокпостах для перевірки татуювань та постійним обшукам телефонів. Будь-яка підозра у симпатії до України може призвести до ув'язнення, катувань або вбивства. За інформацією українського омбудсмена, кількість незаконно затриманих цивільних може сягати десятків тисяч осіб, більшість з яких позбавлені зв’язку із зовнішнім світом.

Нагадаємо, Головне управління розвідки МО України оприлюднило дані організацій та конкретних осіб, причетних до депортації українських дітей під виглядом «культурно-освітніх екскурсій». Через російський проєкт «Культурная карта 4+85» тисячі підлітків із тимчасово окупованих територій (ТОТ) вивозять до РФ для ідеологічної обробки та примусової асиміляції.

Як відомо, у Кремлі готують інституційне оформлення політики «традиційних цінностей», розглядаючи створення постійної міжвідомчої групи для системного просування цього наративу в російському інформаційному просторі.

«Формально ініціатива подається як спроба сформувати «сімейно орієнтоване середовище», однак набір запланованих інструментів говорить про подальше посилення ідеологічного контролю», – наголошує СЗР.