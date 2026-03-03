Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп звинуватив Лондон у відсутності підтримки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Трамп звинуватив Лондон у відсутності підтримки
Дональд Трамп заявив про розбіжності з Лондоном щодо Ірану
фото: Reuters

Президент США заявив, що Лондон спершу не підтримав операцію проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Велика Британія мала підтримати Сполучені Штати з самого початку операції на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його інтерв'ю британському виданню The Sun.

За словами американського лідера, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер спочатку відмовився надати авіабазу на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані для підтримки ударів США по Ірану. Згодом, як зазначається, дозвіл був наданий.

«Дуже сумно бачити, що наші стосунки явно не такі, як були. Він не допоміг. Я ніколи не думав, що побачу таке. Я ніколи не думав, що побачу таке з боку Великої Британії», – заявив Трамп.

Водночас він відзначив позицію інших європейських країн, зокрема Франції, яка, за його словами, продемонструвала більшу підтримку. «Це були найміцніші відносини з усіх. А тепер у нас дуже міцні відносини з іншими країнами Європи. Я маю на увазі, Франція була чудовою. Вони всі були чудовими. Велика Британія сильно відрізнялася від інших», – сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що США завдали ударів по Ірану в межах ескалації на Близькому Сході. Питання використання іноземної інфраструктури, зокрема британських баз, стало предметом дискусій між союзниками. Острів Дієго-Гарсія є стратегічною військовою базою Великої Британії, яку активно використовують США в операціях в Індійському океані та регіоні Перської затоки.

Нагадаємо, що США готуються до «значного зростання» кількості атак по території Ірану протягом найближчих 24 годин та планують зосередити удари на ракетному виробництві, безпілотниках і морській інфраструктурі.

До слова, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають практично безмежні запаси зброї, які дозволяють «вічно» вести війни, та знову звинуватив свого попередника у виснаженні арсеналів через допомогу Україні.

Читайте також:

Теги: Велика Британія Дональд Трамп США Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки авіаударів армії Ізраїлю та США у Тегерані, Іран, 1 березня 2026 року
Як Україні не загубитися у близькосхідній завісі
1 березня, 19:35
Американський авіаносець USS Abraham Lincoln у Перській затоці
Троє американських солдатів загинули внаслідок операції проти Ірану
1 березня, 17:33
Кілька співробітників аеропорту отримали легкі травми, їм оперативно надали необхідну медичну допомогу
У Кувейті іранський дрон атакував міжнародний аеропорт
28 лютого, 19:36
Судовий процес над колишнім очільником Венесуели та його дружиною розпочався після військової операції США в країні
Мадуро просить суд США зняти обвинувачення у справі про наркотики
27 лютого, 06:24
Стармер заявив, що Україна є передовою нашої свободи, і нам потрібно пам’ятати про це
Прем’єр Британії закликає світ спростовувати фейки про «перемогу» Росії
24 лютого, 13:53
Ексглава МЗС переконаний: до завершення зими припинення вогню не буде
Кулеба: Найреалістичніший сценарій 2026 року – війна
21 лютого, 20:15
Поступитися після 12 років війни? Чому заяви Трампа викликають шок
Що насправді означає Трампове «поступитися» для України
17 лютого, 10:10
Посол США в НАТО: Китай міг би завершити війну в Україні одним телефонним дзвінком
Посол США в НАТО: Китай міг би завершити війну в Україні одним телефонним дзвінком
14 лютого, 07:36
Зеленський відповів на питання, чи довіряє він гарантіям безпеки США
Зеленський відповів на питання, чи довіряє він гарантіям безпеки США
7 лютого, 13:14

Політика

Путін отримав три вигоди від війни на Близькому Сході
Путін отримав три вигоди від війни на Близькому Сході
Трамп звинуватив Лондон у відсутності підтримки
Трамп звинуватив Лондон у відсутності підтримки
Армія оборони Ізраїлю розгорнула додаткові сили на півдні Лівану
Армія оборони Ізраїлю розгорнула додаткові сили на півдні Лівану
Фінляндія запровадила нові вимоги до російський паспортів
Фінляндія запровадила нові вимоги до російський паспортів
Франція направила Кіпру ракетні системи та фрегат
Франція направила Кіпру ракетні системи та фрегат
США анонсували нову хвилю ударів по Ірану
США анонсували нову хвилю ударів по Ірану

Новини

В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua