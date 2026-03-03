Трамп звинуватив Лондон у відсутності підтримки

Президент США заявив, що Лондон спершу не підтримав операцію проти Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Велика Британія мала підтримати Сполучені Штати з самого початку операції на Близькому Сході. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його інтерв'ю британському виданню The Sun.

За словами американського лідера, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер спочатку відмовився надати авіабазу на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані для підтримки ударів США по Ірану. Згодом, як зазначається, дозвіл був наданий.

«Дуже сумно бачити, що наші стосунки явно не такі, як були. Він не допоміг. Я ніколи не думав, що побачу таке. Я ніколи не думав, що побачу таке з боку Великої Британії», – заявив Трамп.

Водночас він відзначив позицію інших європейських країн, зокрема Франції, яка, за його словами, продемонструвала більшу підтримку. «Це були найміцніші відносини з усіх. А тепер у нас дуже міцні відносини з іншими країнами Європи. Я маю на увазі, Франція була чудовою. Вони всі були чудовими. Велика Британія сильно відрізнялася від інших», – сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що США завдали ударів по Ірану в межах ескалації на Близькому Сході. Питання використання іноземної інфраструктури, зокрема британських баз, стало предметом дискусій між союзниками. Острів Дієго-Гарсія є стратегічною військовою базою Великої Британії, яку активно використовують США в операціях в Індійському океані та регіоні Перської затоки.

Нагадаємо, що США готуються до «значного зростання» кількості атак по території Ірану протягом найближчих 24 годин та планують зосередити удари на ракетному виробництві, безпілотниках і морській інфраструктурі.

До слова, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають практично безмежні запаси зброї, які дозволяють «вічно» вести війни, та знову звинуватив свого попередника у виснаженні арсеналів через допомогу Україні.