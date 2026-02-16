Головна Світ Політика
search button user button menu button

Рубіо заявив, що США не нав’язували Україні та РФ мирну угоду

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Рубіо заявив, що США не нав’язували Україні та РФ мирну угоду
Держсекретар США Марко Рубіо пояснив роль США у переговорах і заперечив примус до угоди
скріншот з відео

Держсекретар США наголосив, що Вашингтон виступає медіатором і прагне допомогти сторонам завершити війну

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не нав’язують Україні та Росії жодних мирних домовленостей і виконують роль посередника в переговорному процесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

За словами Рубіо, саме США змогли залучити Київ і Москву до переговорів, а військові чиновники двох держав вперше за тривалий час зустрілися для діалогу.

«Усе, що ми намагаємося зробити, це зіграти роль, якщо це можливо, в досягненні угоди. Ми не прагнемо нав'язувати угоду нікому. Ми не намагаємося змусити когось прийняти угоду, яку вони не хочуть приймати. Ми просто хочемо їм допомогти», – сказав глава Держдепу.

Рубіо наголосив, що війна Росії проти України завдає обом країнам значних втрат і має завершитися якнайшвидше.

«Ми вважаємо, що це війна, яка ніколи не повинна була відбутися і повинна закінчитися якомога швидше», – додав він.

Держсекретар підкреслив, що Сполучені Штати продовжать працювати над дипломатичними зусиллями доти, доки їхня участь залишатиметься корисною для сторін.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що саме Вашингтону вдалося посадити сторони війни за стіл переговорів. Він наголосив, що міжнародна спільнота, на його думку, недостатньо підтримує мирні ініціативи президента Дональда Трампа щодо війни в Україні та натомість часто критикує дії США.

За словами Рубіо, Сполучені Штати залишаються єдиною державою, яка змогла організувати прямий діалог між сторонами конфлікту. Він також розкритикував міжнародні інституції, зокрема Організацію Об’єднаних Націй, заявивши, що інші гравці не досягли подібних результатів, а реакція частини світової спільноти на дипломатичні зусилля Вашингтона викликає в нього здивування.

Читайте також:

Теги: росія США Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль вистрелив у ногу власній армії
Кремль вистрелив у ногу власній армії
12 лютого, 12:33
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вітає віцепрезидента США Джей Ді Венса під час його візиту до Єревану, 9 лютого 2026 року
Кінець російської казки на Кавказі: НАТО наближається до кордонів РФ
10 лютого, 09:49
ISW заявив, що мораторій на удари може бути вигідний Росії
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
США нададуть Україні запчастини для військової техніки
США нададуть Україні запчастини для військової техніки
6 лютого, 22:41
За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну Starlink став важливим засобом зв’язку
РФ та Іран заявили, що Starlink порушує міжнародне право
11 лютого, 09:06
Атакувавши АЕС, Росія прагне примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни
Росія готує удари по підстанціях АЕС – розвідка
17 сiчня, 16:33
Губернієв: Я був, є і буду зі своєю країною, з Росією
Пропагандист Губернієв відреагував на запровадження проти нього санкцій ЄС
29 сiчня, 17:26
Нарендра Моді розповів про розмову з Дональдом Трампом
Чи відмовилася Індія від російської нафти? Заява Моді
3 лютого, 06:44
Савелій Коростельов є рядовим російської армії
Російські лижники, які незаконно відвідували Крим, провалилися на Олімпіаді
10 лютого, 12:52

Політика

Пентагон залучив компанії Маска до створення системи управління дронами
Пентагон залучив компанії Маска до створення системи управління дронами
Рубіо заявив, що США не нав’язували Україні та РФ мирну угоду
Рубіо заявив, що США не нав’язували Україні та РФ мирну угоду
Європарламент обмежив використання штучного інтелекту на службових пристроях
Європарламент обмежив використання штучного інтелекту на службових пристроях
Американський сенатор розкрив, яка зброя може переламати хід війни
Американський сенатор розкрив, яка зброя може переламати хід війни
Протистояння президента Чехії і уряду триває: коаліція висунула нового міністра довкілля
Протистояння президента Чехії і уряду триває: коаліція висунула нового міністра довкілля
РФ будує нові ядерні обʼєкти біля Фінляндії – глава Міноборони країни
РФ будує нові ядерні обʼєкти біля Фінляндії – глава Міноборони країни

Новини

Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
Сьогодні, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
Сьогодні, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
Сьогодні, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
Сьогодні, 18:58
Керівники штабів оборони Німеччини та Британії вимагають негайно озброїти Європу
Сьогодні, 18:26
Дональд Трамп подав до суду на Гарвардський університет
Сьогодні, 18:02

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua