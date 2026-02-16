Рубіо заявив, що США не нав’язували Україні та РФ мирну угоду

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив роль США у переговорах і заперечив примус до угоди

Держсекретар США наголосив, що Вашингтон виступає медіатором і прагне допомогти сторонам завершити війну

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не нав’язують Україні та Росії жодних мирних домовленостей і виконують роль посередника в переговорному процесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

За словами Рубіо, саме США змогли залучити Київ і Москву до переговорів, а військові чиновники двох держав вперше за тривалий час зустрілися для діалогу.

«Усе, що ми намагаємося зробити, це зіграти роль, якщо це можливо, в досягненні угоди. Ми не прагнемо нав'язувати угоду нікому. Ми не намагаємося змусити когось прийняти угоду, яку вони не хочуть приймати. Ми просто хочемо їм допомогти», – сказав глава Держдепу.

Рубіо наголосив, що війна Росії проти України завдає обом країнам значних втрат і має завершитися якнайшвидше.

«Ми вважаємо, що це війна, яка ніколи не повинна була відбутися і повинна закінчитися якомога швидше», – додав він.

Держсекретар підкреслив, що Сполучені Штати продовжать працювати над дипломатичними зусиллями доти, доки їхня участь залишатиметься корисною для сторін.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявляв, що саме Вашингтону вдалося посадити сторони війни за стіл переговорів. Він наголосив, що міжнародна спільнота, на його думку, недостатньо підтримує мирні ініціативи президента Дональда Трампа щодо війни в Україні та натомість часто критикує дії США.

За словами Рубіо, Сполучені Штати залишаються єдиною державою, яка змогла організувати прямий діалог між сторонами конфлікту. Він також розкритикував міжнародні інституції, зокрема Організацію Об’єднаних Націй, заявивши, що інші гравці не досягли подібних результатів, а реакція частини світової спільноти на дипломатичні зусилля Вашингтона викликає в нього здивування.