The Times: фінів попросили «піддаватися» американцям, щоб їх не принижувати

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
The Times: фінів попросили «піддаватися» американцям, щоб їх не принижувати
Фінських солдатів просили не перемагати американців на навчаннях НАТО
фото з відкритих джерел

Фінські резервісти отримали вказівку не перемагати військових США, щоб уникнути їхньої деморалізації

Під час навчань НАТО Joint Viking у північній Норвегії фінських резервістів попросили «не перемагати» американських солдатів, аби не ставити їх у принизливе становище та не деморалізувати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на британське видання The Times.

Як пише видання з посиланням на анонімне джерело, відповідну вказівку фінські військові отримали від командування під час спільних маневрів, що проходили у березні 2025 року.

За словами співрозмовника The Times, американські солдати зазнавали помітних труднощів через суворі погодні умови та виявилися менш підготовленими до дій в арктичному середовищі. «Фінам сказали, щоб вони припинили перемагати американців, оскільки це було принизливо і чинило деморалізуючий ефект на них», – зазначив він.

Джерело також додало, що США значною мірою залежать від європейських союзників, зокрема Фінляндії, у питаннях будівництва криголамів та розвитку арктичної інфраструктури. «У європейців є необхідний досвід. Якщо Трамп хоче захистити регіон, він іде хибним шляхом, дратуючи своїх арктичних союзників», – заявив співрозмовник, маючи на увазі заяви президента США щодо Гренландії.

За підсумками навчань журналісти дійшли висновку, що Збройні сили США не здатні самостійно гарантувати безпеку в Арктиці, оскільки поступаються за рівнем підготовки країнам НАТО, які мають досвід ведення операцій у північних умовах.


Навчання Joint Viking регулярно проводяться у Норвегії для відпрацювання спільної оборони та взаємодії союзників по НАТО в умовах Крайньої Півночі. У маневрах беруть участь підрозділи з кількох країн Альянсу.

21 січня військові офіцери НАТО також обговорювали можливу угоду, за якою Данія може надати США окремі ділянки території Гренландії для розміщення американських військових баз, що пов’язують із посиленням інтересу Вашингтона до арктичного регіону.

