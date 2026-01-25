Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Припиніть їх бити»: як фінські резервісти «принизили» армію США на навчаннях НАТО

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«Припиніть їх бити»: як фінські резервісти «принизили» армію США на навчаннях НАТО
фото з відкритих джерел

Фінські підрозділи фактично «знищували» одну американську групу за іншою

Британське видання The Times оприлюднило подробиці торішніх військових маневрів НАТО «Joint Viking», що проходили в березні 2025 року в умовах суворої норвезької півночі. Згідно з повідомленням, фінські резервісти настільки впевнено переграли підрозділи США, що керівництву навчань довелося втрутитися, аби врятувати бойовий дух американців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Цей епізод підсвітив критичну проблему – попри колосальний бюджет, армія США наразі не має достатнього досвіду та ресурсів для ефективного ведення війни в умовах Арктики.

Навчання Joint Viking 2025 зібрали близько 10 тис. військових із 9 країн НАТО. За сценарієм, фінські резервісти виконували роль «умовного противника» (invaders).

Поки американські підрозділи загрузали у глибокому снігу та страждали від екстремальних температур, фіни, звичні до такого клімату, демонстрували блискавичні маневри. Фінські підрозділи фактично «знищували» одну американську групу за іншою.

Як повідомляє військове джерело The Times, командири навчань звернулися до фінів із проханням «припинити бити американців» та діяти м'якше, оскільки ситуація виглядала принизливою та деморалізувала особовий склад США.

Також зазначається, що Сполучені Штати великою мірою залежать від Фінляндії у сфері сучасних технологій для криголамного флоту. Минулого року Дональд Трамп і президент Фінляндії Александр Стубб навіть обговорювали можливість продажу американській стороні фінських криголамів.

Джерело Times наголосило, що саме європейські країни мають реальний арктичний досвід, і зауважило: якщо Вашингтон справді прагне гарантувати безпеку в регіоні, то конфронтація й тиск на арктичних союзників – не найкраща стратегія.

Нагадаємо, Білий дім поширив зображення з президентом США Дональдом Трампом, американським прапором і пінгвіном на тлі гренландської символіки. Публікація одразу викликала хвилю критики, пише «Главком».

Основною причиною стало очевидне географічне непорозуміння, оскільки у Гренландії пінгвіни не мешкають, адже ці птахи живуть у Південній півкулі, зокрема в Антарктиді. Через це світлину сприйняли як приклад поверхневого або недбалого підходу до теми.

Читайте також:

Теги: США Фінляндія НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
Трамп як краш-тест світової політики
22 сiчня, 15:43
Данія може передати США частину Гренландії: NYT розкрив деталі
Данія може передати США частину Гренландії: NYT розкрив деталі
22 сiчня, 03:48
Сполучені Штати завершили перші продажі венесуельської нафти в межах масштабної угоди на $2 млрд
США продали першу партію венесуельської нафти
15 сiчня, 13:30
США готують план відновлення Венесуели: Bloomberg розкрив деталі
США готують план відновлення Венесуели: Bloomberg розкрив деталі
14 сiчня, 03:56
Bloomberg: Зеленський обговорює з командою Трампа потенційну угоду про вільну торгівлю зі США
Bloomberg: Зеленський обговорює з командою Трампа потенційну угоду про вільну торгівлю зі США
9 сiчня, 22:28
Росія різко розкритикувала дії США після того, як американські військові захопили нафтовий танкер Marinera (колишній Bella 1) під російським прапором в Атлантичному океані поблиз
Російський депутат назвав захоплення танкера США «відвертим піратством»
8 сiчня, 00:59
Мадуро повалено. Трамп анонсує нові «венесуели»
Мадуро повалено. Трамп анонсує нові «венесуели»
5 сiчня, 09:09
Фінські правоохоронці затримали вантажне судно Fitburg, що прямувало з російського порту Санкт-Петербург до Ізраїлю, за підозрою у пошкодженні підводного телекомунікаційного кабелю між Фінляндією та Естонією у Балтійському морі
На борту судна, яке підозрюють у пошкодженні кабелю в Балтійському морі, виявлено підсанкційний вантаж
2 сiчня, 00:55
Зеленський та Трамп під час саміту НАТО
Європа та США готуються до «несподіваних сценаріїв» під час зустрічі Зеленського та Трампа
28 грудня, 2025, 02:14

Соціум

«Припиніть їх бити»: як фінські резервісти «принизили» армію США на навчаннях НАТО
«Припиніть їх бити»: як фінські резервісти «принизили» армію США на навчаннях НАТО
Суд у Швейцарії відпустив під заставу власника бару, де в новорічну ніч загинули 40 людей
Суд у Швейцарії відпустив під заставу власника бару, де в новорічну ніч загинули 40 людей
Зимовий шторм охопив США: 14 штатів оголосили надзвичайну ситуацію
Зимовий шторм охопив США: 14 штатів оголосили надзвичайну ситуацію
Протести у Міннеаполісі: імміграційні агенти вдруге за місяць застрелили громадянина
Протести у Міннеаполісі: імміграційні агенти вдруге за місяць застрелили громадянина
Влада Білгорода заявила про наймасованішу атаку: пошкоджені енергооб’єкти
Влада Білгорода заявила про наймасованішу атаку: пошкоджені енергооб’єкти
Фінські фермери втрачають оленів через… війну в Україні
Фінські фермери втрачають оленів через… війну в Україні

Новини

Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
Вчора, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
Вчора, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
Вчора, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua