«Припиніть їх бити»: як фінські резервісти «принизили» армію США на навчаннях НАТО

Фінські підрозділи фактично «знищували» одну американську групу за іншою

Британське видання The Times оприлюднило подробиці торішніх військових маневрів НАТО «Joint Viking», що проходили в березні 2025 року в умовах суворої норвезької півночі. Згідно з повідомленням, фінські резервісти настільки впевнено переграли підрозділи США, що керівництву навчань довелося втрутитися, аби врятувати бойовий дух американців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Цей епізод підсвітив критичну проблему – попри колосальний бюджет, армія США наразі не має достатнього досвіду та ресурсів для ефективного ведення війни в умовах Арктики.

Навчання Joint Viking 2025 зібрали близько 10 тис. військових із 9 країн НАТО. За сценарієм, фінські резервісти виконували роль «умовного противника» (invaders).

Поки американські підрозділи загрузали у глибокому снігу та страждали від екстремальних температур, фіни, звичні до такого клімату, демонстрували блискавичні маневри. Фінські підрозділи фактично «знищували» одну американську групу за іншою.

Як повідомляє військове джерело The Times, командири навчань звернулися до фінів із проханням «припинити бити американців» та діяти м'якше, оскільки ситуація виглядала принизливою та деморалізувала особовий склад США.

Також зазначається, що Сполучені Штати великою мірою залежать від Фінляндії у сфері сучасних технологій для криголамного флоту. Минулого року Дональд Трамп і президент Фінляндії Александр Стубб навіть обговорювали можливість продажу американській стороні фінських криголамів.

Джерело Times наголосило, що саме європейські країни мають реальний арктичний досвід, і зауважило: якщо Вашингтон справді прагне гарантувати безпеку в регіоні, то конфронтація й тиск на арктичних союзників – не найкраща стратегія.

Нагадаємо, Білий дім поширив зображення з президентом США Дональдом Трампом, американським прапором і пінгвіном на тлі гренландської символіки. Публікація одразу викликала хвилю критики, пише «Главком».

Основною причиною стало очевидне географічне непорозуміння, оскільки у Гренландії пінгвіни не мешкають, адже ці птахи живуть у Південній півкулі, зокрема в Антарктиді. Через це світлину сприйняли як приклад поверхневого або недбалого підходу до теми.