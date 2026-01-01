Скільки об’єктів пошкоджено у Києві за час війни: офіційні дані

Від початку повномасштабного вторгнення у столиці пошкоджено 56 закладів охорони здоров’я

За даними Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту, у столиці з початку повномасштабного вторгнення Росії пошкоджено 2697 житлових багатоповерхівок, 140 приватних будівель, 56 закладів охорони здоров'я та 314 освітніх закладів. Про повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА), інформує «Главком» із посиланням на Суспільне.

Міська влада пояснює, що замовником робіт з обстеження пошкоджених київських будівель внаслідок воєнних дій є Київська міська військова адміністрація (КМВА). Виконавцем такого обстеження є комунальне підприємство «Київекспертиза», яке підпорядковується Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА. Фахівці цього КП обстежують будівлі та споруди комунальної форми власності та багатоквартирні житлові будинки.

У Департаменті надали узагальнену статистику станом на 22 грудня 2025 року про кількість пошкоджених будівель, що було зумовлено збройною агресією РФ:

заклади освіти та науки – 314 (з яких 142 – цьогоріч);

заклади охорони здоров’я – 56;

заклади соціального захисту – 15;

будівлі адміністративного призначення – 93;

заклади культури – 36;

житловий фонд (багатоквартирні житлові будинки) – 2697 (із яких у 2025 році – 1520 будинків);

транспортна інфраструктура – 135 (67 з них – пошкоджені цього року);

житлово-комунальне господарство – 417 (із них 228 лише у 2025 році);

спортивна інфраструктура – 11;

зелене господарство – 13;

приватні будинки – 140 (у 2025 році пошкоджено три садиби);

нежитлові приміщення приватної форми власності – 507 (з них цього року – 356 об'єктів);

незавершене будівництво – 12;

храмів – один.

Нагадаємо, у 2022 році у Києві повітряна тривога оголошувалася 643 рази загальною тривалістю 27 діб, 9 годин і 48 хвилин, у 2023 році зафіксували 302 тривоги сумарною тривалістю 16 діб, 17 годин і 18 хвилин, у 2024 році – 502 тривоги загальною тривалістю 22 доби, 14 годин і 10 хвилин. Найдовша повітряна тривога безперервно тривала 10 годин 31 хвилину – з 22:56 28 листопада до 09:27 29 листопада 2025 року. Найтриваліший період без повітряних тривог 15 діб, 12 годин і 33 хвилини – з 04:45 2 жовтня до 16:12 17 жовтня 2023 року.