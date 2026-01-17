Головна Світ Політика
Фінляндія прискорено сформувала 31-й пакет військової допомоги Україні

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Від початку повномасштабної війни Фінляндія надала Україні військову допомогу на мільярди євро
Уряд Фінляндії не розкриває деталей щодо складу пакета з міркувань безпеки

Фінляндія у прискореному режимі сформувала та готова передати Україні 31-й пакет військової допомоги на суму близько €98 млн Про це повідомили Міністерство оборони Фінляндії, пише «Главком».

За словами міністра оборони Антті Хяккянена, рішення про прискорене формування пакета ухвалили з огляду на нагальні потреби Україна.

«Цього разу пакет було сформовано в прискореному режимі, щоб відповісти на найбільш критичні потреби України на цей момент», – заявив міністр оборони Фінляндії.

Він наголосив, що Гельсінкі й надалі підтримуватиме Україну оборонними матеріалами.

«Фінляндія продовжує підтримувати Україну, оскільки це найефективніший спосіб сприяти досягненню справедливого миру», – додав Хяккянен.

Уряд Фінляндії не розкриває деталей щодо складу пакета з міркувань безпеки. Загалом від початку повномасштабної війни Фінляндія надала Україні військову допомогу на мільярди євро.

Нагадаємо, мирна угода між Україною та Росією близька до завершення, проте президент Фінляндії Александр Стубб наголосив, що попереду залишилися найскладніші 5% переговорів. 

