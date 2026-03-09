Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мир у Газі відкладається: війна з Іраном зірвала переговори

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Мир у Газі відкладається: війна з Іраном зірвала переговори
Переговори про мир у Газі зупинилися через нову війну на Близькому Сході
фото: Reuters

Переговори фактично зупинилися після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану

Ініціатива президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в секторі Гази опинилася під загрозою після початку нової війни на Близькому Сході. Переговори фактично зупинилися після військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами джерел, обізнаних із перебігом переговорів, дипломатичний процес фактично призупинився після 28 лютого, коли Ізраїль і США розпочали спільну військову операцію проти Ірану. Ескалація конфлікту в регіоні ускладнила роботу посередників і поставила під загрозу ключову зовнішньополітичну ініціативу американського президента.

План Трампа передбачав припинення бойових дій у секторі Гази, роззброєння угруповання ХАМАС та подальше відновлення анклаву. За задумом, бойовики мали скласти зброю в обмін на амністію.

Посередники з Білого дому вели непублічні переговори між Ізраїлем і ХАМАСом. Важливу роль у реалізації ініціативи мали відіграти країни Перської затоки, які пообіцяли багатомільярдну фінансову підтримку для відновлення Гази.

За даними джерел, Дональду Трампу вдалося заручитися такими зобов’язаннями від арабських держав менш ніж за місяць до початку нової війни. Однак після ескалації конфлікту ситуація змінилася. Країни, які пообіцяли фінансування, тепер самі опинилися під загрозою іранських атак, що може вплинути на їхню готовність підтримувати цей проєкт.

У Білому домі водночас заявили, що переговори не припинені повністю. Втім, палестинський чиновник, близький до переговорного процесу, зазначив, що запланована зустріч між ХАМАСом і посередниками з Єгипту, Катару та Туреччини, яка мала відбутися в день початку війни, була скасована. Нову дату переговорів поки не визначили. Представник ХАМАСу також підтвердив, що переговори щодо мирного плану наразі заморожені.

Нагадаємо, що 22 січня 2026 року президент Дональд Трамп підписав документи щодо офіційного створення «Ради миру» на конференції в Давосі. Також стали відомі країни, які увійшли до «Ради миру» Трампа.

Читайте також:

Теги: сектор Гази Дональд Трамп США Ізраїль переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стармер поговорив з Трампом про Близький Схід після критики президента США
Стармер поговорив з Трампом про Близький Схід після критики президента США
Вчора, 22:44
За даними Пентагону, за межами США розташовано до 800 американських баз
Пентагон оголосив найвищий рівень готовності для всіх військових баз США
2 березня, 16:36
Уряд Іспанії заявив, що бази не можуть бути використані для операцій, які не відповідають Статуту ООН
Іспанія не дозволила США використовувати свої авіабази для ударів по Ірану
2 березня, 16:14
Рубіо оголосив Іран державою-спонсором незаконних затримань
Рубіо оголосив Іран державою-спонсором незаконних затримань
28 лютого, 00:57
Кіт Келлог наголосив, що війна в Україні – це «не бізнес-угода» для США
Резолюція ООН про підтримку миру в Україні. Келлог розкритикував позицію США
25 лютого, 11:34
Марк Бернс заявив, що справедливість має залишатися умовою миру
Духовний радник Трампа закликав не ігнорувати воєнні злочини РФ під час переговорів
23 лютого, 20:12
Мерц вважає, що розумні та гуманітарні аргументи не переконають Путіна
Чи можливий швидкий мир в Україні шляхом переговорів? Мерц дав невтішний прогноз
19 лютого, 10:11
Переговори, Донбас, вибори. Інтерв'ю Зеленського – головні тези
Переговори, Донбас, вибори. Інтерв'ю Зеленського – головні тези
19 лютого, 04:14
Вашингтон зосередив сили біля Ірану і готує жорсткий сценарій
Трамп наблизився до рішення масштабних ударів по Ірану – Axios
18 лютого, 16:57

Політика

Туреччина викликала іранського посла «на килим» через балістичну ракету
Туреччина викликала іранського посла «на килим» через балістичну ракету
Трамп відповів на чутки про захоплення іранського ядерного урану
Трамп відповів на чутки про захоплення іранського ядерного урану
Війна на Близькому Сході та мирні перемовини. Трамп вперше за тривалий час поговорив з Путіним
Війна на Близькому Сході та мирні перемовини. Трамп вперше за тривалий час поговорив з Путіним
Іран оголосив про новий етап війни
Іран оголосив про новий етап війни
США звинуватили Китай у таємних ядерних випробуваннях
США звинуватили Китай у таємних ядерних випробуваннях
Мир у Газі відкладається: війна з Іраном зірвала переговори
Мир у Газі відкладається: війна з Іраном зірвала переговори

Новини

ЛНЗ на фініші туру Прем'єр-ліги переміг «Верес»
Сьогодні, 20:00
«Металіст 1925» за тайм розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Сьогодні, 17:28
В Україні сонячно, без опадів: погода на 9 березня
Сьогодні, 05:59
Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29

Прес-релізи

Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
Названо найкращих фінансистів країни: підсумки рейтингу «ТопФінанс-2026» та «Топ-30 фінансових директорів»
9 березня, 10:23
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua