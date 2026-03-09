Мир у Газі відкладається: війна з Іраном зірвала переговори

Переговори про мир у Газі зупинилися через нову війну на Близькому Сході

Переговори фактично зупинилися після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану

Ініціатива президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в секторі Гази опинилася під загрозою після початку нової війни на Близькому Сході. Переговори фактично зупинилися після військової операції США та Ізраїлю проти Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами джерел, обізнаних із перебігом переговорів, дипломатичний процес фактично призупинився після 28 лютого, коли Ізраїль і США розпочали спільну військову операцію проти Ірану. Ескалація конфлікту в регіоні ускладнила роботу посередників і поставила під загрозу ключову зовнішньополітичну ініціативу американського президента.

План Трампа передбачав припинення бойових дій у секторі Гази, роззброєння угруповання ХАМАС та подальше відновлення анклаву. За задумом, бойовики мали скласти зброю в обмін на амністію.

Посередники з Білого дому вели непублічні переговори між Ізраїлем і ХАМАСом. Важливу роль у реалізації ініціативи мали відіграти країни Перської затоки, які пообіцяли багатомільярдну фінансову підтримку для відновлення Гази.

За даними джерел, Дональду Трампу вдалося заручитися такими зобов’язаннями від арабських держав менш ніж за місяць до початку нової війни. Однак після ескалації конфлікту ситуація змінилася. Країни, які пообіцяли фінансування, тепер самі опинилися під загрозою іранських атак, що може вплинути на їхню готовність підтримувати цей проєкт.

У Білому домі водночас заявили, що переговори не припинені повністю. Втім, палестинський чиновник, близький до переговорного процесу, зазначив, що запланована зустріч між ХАМАСом і посередниками з Єгипту, Катару та Туреччини, яка мала відбутися в день початку війни, була скасована. Нову дату переговорів поки не визначили. Представник ХАМАСу також підтвердив, що переговори щодо мирного плану наразі заморожені.

Нагадаємо, що 22 січня 2026 року президент Дональд Трамп підписав документи щодо офіційного створення «Ради миру» на конференції в Давосі. Також стали відомі країни, які увійшли до «Ради миру» Трампа.