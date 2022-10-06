Фінляндія засекретила дев'яту партію військової допомоги Україні

Фінляндія надасть Україні дев’ятий пакет військової допомоги

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен повідомив, що його країна надасть Україні дев’ятий пакет військової допомоги.

«Оборонна боротьба України триває. На жаль, схоже, що війна може тривати довго. Наша підтримка України продовжується», – йдеться у повідомленні.

Як пише видання Iltalehtі, Міноборони Фінляндії не розголошує зміст допомоги, спосіб чи графік доставки з міркувань безпеки. У цьому пакеті врахували як потреби України, так і ресурсне становище Збройних сил Фінляндії.

Вартість останнього пакету становить 11,8 млн євро. Загалом Фінляндія надала Україні допомогу на понад 104 млн євро.

Нагадаємо, що 1 вересня Фінляндія оголосила про надання Україні восьмого пакета оборонної допомоги на 8,3 млн євро. У серпні країна повідомила про відправлення у Велику Британію 20 своїх військовослужбовців для участі у програмі підготовки українських захисників.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль 30 вересня підписали заявку України на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Після того, як Україна подала заявку на вступ до НАТО, обговорення про майбутнє членство в Альянсі вже відбуватиметься в рамках Північноатлантичної ради на різних рівнях.