Трамп пояснив, навіщо США Гренландія

Трамп: Гренландія – чудове місце. Вона нам потрібна для міжнародної безпеки

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають придбати Гренландію з метою забезпечення «міжнародної безпеки». Він наголосив, що цей крок пов’язаний із загрозами з боку Росії та Китаю. Про це повідомляє Politico.

«Гренландія – чудове місце. Вона нам потрібна для міжнародної безпеки. І я впевнений, що Данія погодиться, бо їм коштує великих грошей утримувати її» – сказав Трамп.

Також Трамп підкреслив стратегічне значення Гренландії не лише для США, але й «для міжнародної безпеки».

«Там скрізь російські човни, там скрізь китайські човни – військові кораблі – і вони (Данія) не можуть це контролювати», – зауважив президент США.

Нагадаємо, раніше обраний президент США Дональд Трамп висловлював бажання придбати острів та встановити над ним контроль, і він «одержимий» цією ідеєю. Раніше Трамп опублікував карту США із двома новими територіями. Обраний президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social карту Сполучених Штатів із «приєднаними» Канадою та Гренландією. При цьому на зображенні відзначено лише дві столиці – Вашингтон та гренландське місто Нуук.

Республіканці в Конгресі США підготували законопроєкт, що дозволяє обраному президенту США Дональду Трампу одразу після вступу на посаду розпочати переговори щодо купівлі Гренландії.

Однак прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у телефонній розмові з обраним президентом США Дональдом Трампом заявила, що Гренландія сама прийматиме рішення про свою незалежність.

До слова, якщо обраний президент США Дональд Трамп все ж таки візьме під контроль Гренландію, на острів можуть зайти великі компанії з видобутку корисних копалин та палива. Розробка надр острова може ввести планету у вир незворотної зміни клімату.