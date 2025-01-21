Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп пояснив, навіщо США Гренландія

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп пояснив, навіщо США Гренландія
фото: Reuters

Трамп: Гренландія – чудове місце. Вона нам потрібна для міжнародної безпеки

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають придбати Гренландію з метою забезпечення «міжнародної безпеки». Він наголосив, що цей крок пов’язаний із загрозами з боку Росії та Китаю. Про це повідомляє Politico.

«Гренландія – чудове місце. Вона нам потрібна для міжнародної безпеки. І я впевнений, що Данія погодиться, бо їм коштує великих грошей утримувати її» – сказав Трамп.

Також Трамп підкреслив стратегічне значення Гренландії не лише для США, але й «для міжнародної безпеки».

«Там скрізь російські човни, там скрізь китайські човни – військові кораблі – і вони (Данія) не можуть це контролювати», – зауважив президент США.

Нагадаємо, раніше обраний президент США Дональд Трамп висловлював бажання придбати острів та встановити над ним контроль, і він «одержимий» цією ідеєю. Раніше Трамп опублікував карту США із двома новими територіями. Обраний президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social карту Сполучених Штатів із «приєднаними» Канадою та Гренландією. При цьому на зображенні відзначено лише дві столиці – Вашингтон та гренландське місто Нуук.

Республіканці в Конгресі США підготували законопроєкт, що дозволяє обраному президенту США Дональду Трампу одразу після вступу на посаду розпочати переговори щодо купівлі Гренландії. 

Однак прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у телефонній розмові з обраним президентом США Дональдом Трампом заявила, що Гренландія сама прийматиме рішення про свою незалежність. 

До слова, якщо обраний президент США Дональд Трамп все ж таки візьме під контроль Гренландію, на острів можуть зайти великі компанії з видобутку корисних копалин та палива. Розробка надр острова може ввести планету у вир незворотної зміни клімату.

Читайте також:

Теги: Гренландія США президент Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Байден превентивно помилував членів своєї родини
Байден превентивно помилував членів своєї родини
Вчора, 19:13
Раніше Зеленський заявив, що Фіцо «пихато відмовився» від допомоги України на час адаптації до відсутності транзиту російського газу
Фіцо запросив Зеленського на зустріч поблизу кордону між Словаччиною та Україною
13 сiчня, 17:03
Голова Ради Федерації Федеральних РФ Валентина Матвієнко
«Гренландія – наша»? Росія злякалася ідеї Трампа
13 сiчня, 16:16
Ще одна країна слідом за Швейцарією заявила про готовність організувати зустріч Трампа та Путіна
Ще одна країна слідом за Швейцарією заявила про готовність організувати зустріч Трампа та Путіна
13 сiчня, 02:02
Дрони дозволяють стримувати окупантів
Україна збирається встановити рекорд у кількості та якості дронів
9 сiчня, 14:15
10 людей отримали поранення внаслідок стрілянини в нічному клубі Queens
У Нью-Йорку сталась стрілянина біля нічного клубу: щонайменше 10 людей поранено
2 сiчня, 10:53
Джон Маккейн програв Бараку Обамі у 2008 році на президентських виборах США
«Україні дуже не пощастило». Соціолог назвав ймовірного президента США, який би зупинив Путіна
2 сiчня, 09:28
Головні новини проти ночі 28 грудня
Атака на Миколаїв, губернатори двох областей РФ поскаржилися на атаку дронів: головне за ніч
28 грудня, 2024, 05:54
«Війна наочно продемонструвала системні багаторічні прорахунки в кадровій роботі»
Складні часи для української дипломатії
23 грудня, 2024, 08:12

Політика

Україні потрібно буде 200 тисяч миротворців – Зеленський
Україні потрібно буде 200 тисяч миротворців – Зеленський
Трамп пояснив, навіщо США Гренландія
Трамп пояснив, навіщо США Гренландія
Україна та Албанія уклали двосторонню безпекову угоду
Україна та Албанія уклали двосторонню безпекову угоду
Після вступу Трампа на посаду президента із сайту Білого дому зникла іспаномовна версія
Після вступу Трампа на посаду президента із сайту Білого дому зникла іспаномовна версія
Литва передала Україні тисячі безпілотників власного виробництва
Литва передала Україні тисячі безпілотників власного виробництва
Скільки солдатів КНДР загинуло на Курщині? Зеленський відповів
Скільки солдатів КНДР загинуло на Курщині? Зеленський відповів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 січня: ситуація на фронті
123K
США призупиняють всі програми зовнішньої допомоги на 90 днів (оновлено)
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 січня 2025
40K
Чому Трамп не запросив Зеленського на інавгурацію
24K
Трамп на інавгураційному балі розрізав торт шаблею та згадав Кім Чен Ина
18K
Чим запам'ятається інавгурація Трампа 2025 року?

Новини

Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії
Сьогодні, 05:41
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:58
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
Трамп підписав перші укази на посаді президента США
Вчора, 23:03
Маск показав дивний жест під час виступу на президентському параді Трампа
Вчора, 22:48
Виступ Трампа у переддень інавгурації, смертельна аварія на Буковині: головне за ніч
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua