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Захоплення Гренландії Трампом загрожує катастрофою для всієї планети – Politico

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Захоплення Гренландії Трампом загрожує катастрофою для всієї планети – Politico
Гренландія продовжує залишатись інтересом Трампа
фото із відкритих джерел

Екологи серйозно стривожені можливим переходом Гренландії до рук Трампа

Якщо обраний президент США Дональд Трамп все ж таки візьме під контроль Гренландію, на острів можуть зайти великі компанії з видобутку корисних копалин та палива. Розробка надр острова може ввести планету у вир незворотної зміни клімату. Тому розробляти родовища нафти та газу на острові, попереджають кліматичні активісти, не можна в жодному разі. Про це  пише Politico.

Незважаючи на те, що в Гренландії є, за оцінками Геологічної служби США, близько 31 400 млн барелів нафтового еквівалента  та інших паливних продуктів, включаючи близько 148 трлн кубічних футів природного газу, влада острова в 2021 році ввела мораторій на видобуток надр. Керівництво прислухалося до заклику соціалістичної партії. 

Трамп, навпаки, пообіцяв «вивільнити американську енергію», як тільки обійме посаду, і висловив свою підтримку збільшенню видобутку нафти і газу в цілому простим гаслом: «Бури, кріхітко, бури». Він також пообіцяв скасувати заморожування адміністрацією Байдена нових газових проєктів і послідовно відмовлявся від зобов'язань США щодо боротьби зі зміною клімату.

Тепер екологи серйозно стривожені, що перехід Гренландії до рук Трампа призведе до збільшення викидів, які, за їхніми словами, рівносильні «вуглецевій бомбі».

Нагадаємо, республіканці в Конгресі США підготували законопроєкт, що дозволяє обраному президенту США Дональду Трампу одразу після вступу на посаду розпочати переговори щодо купівлі Гренландії. 

До слова, Гренландія сама прийматиме рішення про свою незалежність. Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у телефонній розмові з обраним президентом США Дональдом Трампом.

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Теги: Дональд Трамп президент переговори законопроєкт Гренландія нафта газ корисні копалини

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