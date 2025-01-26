Зеленський повідомив про кадрові перестановки у ЗСУ

Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця»

Президент України Володимир Зеленський повідомив про кадрові перестановки у Збройних силах України. Так, генерал-майора Михайла Драпатого призначено керівником оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні 26 січня.

«Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині – генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ «Хортиця». Це найжорстокіші напрямки боїв», – сказав президент.

Зеленський зауважив, що при цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ – найбільш чисельної частини наших Збройних Сил, і це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад.

«Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування й тренування бригад», – додав глава держави.

Нагадаємо, Михайла Драпатого було призначено командувачем Сухопутних військ ЗСУ 29 листопада. Президент тоді повідомив, що Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил.

За час вторгнення офіцер продемонстрував вольову хоробрість: з березня 2022 року очолював оперативне угруповання військ «Південь», зусиллями військ якого зупинено наступ окупантів на Кривий Ріг; один із командирів, які керували звільненням правобережжя Херсонщини у 2022 році.

У травні 2024 року генерал-майора Драпатого було призначено командувачем Оперативно-тактичного угруповання військ «Харків». Йому вдалося зупинити раптове просування російської армії на харківському напрямку (у районі міста Вовчанськ).

У середині вересня після стабілізації фронту на Харківщині вище військове командування призначило Михайла Драпатого очільником оперативно-тактичного угруповання «Луганськ».

Михайло Драпатий фото з відкритих джерел

Крім цього, на початку лютого 2024 року після зміни Головнокомандувача ЗСУ генерал-майор Драпатий став заступником начальника Генштабу з підготовки військових.