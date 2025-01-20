Стало відомо, на який радикальний крок піде Honda перед злиттям із Nissan

Honda хоче позбутися Renault перед злиттям з Nissan

Honda хоче витіснити Renault з угоди зі злиття з Nissan. Про це йдеться у статті Bloomberg.

Французький автовиробник Renault зараз володіє 35,7% Nissan. Японський автовиробник Honda, як повідомляється, поцікавився у Nissan, чи компанія може викупити ці акції назад. Це вимагатиме близько $3.6 млрд за поточним обмінним курсом.

За даними Bloomberg, Honda стурбована тим, що частка Renault може бути куплена невідомою третьою стороною, доки реалізуються плани злиття. Незадовго до того, як переговори про злиття стали офіційними, були чутки про те, що Foxconn зацікавлена ​​у покупці частки Renault. Враховуючи, що це злиття потенційно створює один із найбільших у світі автомобільних конгломератів, зрозуміло, чому керівництво Honda хвилюється.

В офіційному пресрелізі, що повідомляє про злиття Honda-Nissan, не згадується французький бренд Renault, незважаючи на його значну частку власності в Nissan. У короткій заяві Renault просто говориться, що компанія «розгляне всі варіанти, що базуються на найкращих інтересах Групи та її зацікавлених сторін».Представники Nissan та Honda відмовилися від коментарів під час бесіди з Bloomberg.

Нагадаємо, японські корпорації Honda Motor і Nissan Motor ведуть попередні переговори про злиття у зв'язку з зростаючою конкуренцією з китайськими автовиробниками та нижчим, ніж очікувалося, споживчим попитом на електромобілі.

Пізніше стало відомо, що Honda Motor та Nissan Motor підписали угоду про наміри щодо інтеграції бізнесу. Остаточну угоду, як очікується, буде досягнуто у червні 2025 року.

Натомість колишній генеральний директор Nissan Карлос Гон поставив під сумнів успішність злиття Honda і Nissan, про що він заявив на онлайн пресконференції з Лівану.