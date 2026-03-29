У Фінляндії впали кілька дронів. Прем’єр-міністр вважає, що вони українські

Безпілотники упали неподалік Коувола, приблизно за 50 кілометрів від кордону з Росією

Україна нещодавно здійснювала атаки на сусідній із Фінляндією російський регіон

Зранку 29 березня кілька невідомих безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії та впали на її території. Прем’єр-міністр країни Петтері Орпо заявив, що дрони, ймовірно, були українськими. Як інформує «Главком», про це пише Yle.

За даними Міноборони, два безпілотники упали на землю неподалік Коувола. Це місто розташоване приблизно за 50 кілометрів від кордону з Росією. Згодом поліція повідомила про третій безпілотник, який приземлився на лід у районі Меллстенінранта в Еспоо.

Прем’єр-міністр уточнив, що Фінляндія не збила дронів, а вони впали самі.

Посадовець заявив, що потенційно ці дрони можуть бути українськими. Він пояснив, що Україна нещодавно здійснювала атаки на сусідній із Фінляндією російський регіон, а Росія глушить сигнали дронів.

«Це порушення території – дуже серйозна справа. Ймовірно, це українські дрони, але це питання розслідується, і про це буде повідомлено пізніше… Ми зробимо висновки із цього, коли повна картина ситуації стане зрозумілою. Це небажана ситуація», – заявив Петтері Орпо.

Глава уряду Фінляндії додав, що військові нададуть повну інформацію із цього питання пізніше, а різні органи влади займаються розслідуванням інциденту.

Зазначимо, що цієї ночі українські безпілотники атакували інфраструктуру нафтового термінала порту Усть-Луга в Ленінградській області рф.

Під час удару по російських портах у ніч проти 25 березня кілька українських безпілотників втратили курс і залетіли на територію країн Балтії, два розбилися в Латвії та Естонії.