У Фінляндії впали кілька дронів. Прем’єр-міністр вважає, що вони українські

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Фінляндії впали кілька дронів. Прем’єр-міністр вважає, що вони українські
Безпілотники упали неподалік Коувола, приблизно за 50 кілометрів від кордону з Росією
фото: скріншот із відео

Україна нещодавно здійснювала атаки на сусідній із Фінляндією російський регіон

Зранку 29 березня кілька невідомих безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії та впали на її території. Прем’єр-міністр країни Петтері Орпо заявив, що дрони, ймовірно, були українськими. Як інформує «Главком», про це пише Yle.

За даними Міноборони, два безпілотники упали на землю неподалік Коувола. Це місто розташоване приблизно за 50 кілометрів від кордону з Росією. Згодом поліція повідомила про третій безпілотник, який приземлився на лід у районі Меллстенінранта в Еспоо.

Прем’єр-міністр уточнив, що Фінляндія не збила дронів, а вони впали самі.

Посадовець заявив, що потенційно ці дрони можуть бути українськими. Він пояснив, що Україна нещодавно здійснювала атаки на сусідній із Фінляндією російський регіон, а Росія глушить сигнали дронів.

«Це порушення території – дуже серйозна справа. Ймовірно, це українські дрони, але це питання розслідується, і про це буде повідомлено пізніше… Ми зробимо висновки із цього, коли повна картина ситуації стане зрозумілою. Це небажана ситуація», – заявив Петтері Орпо.

Глава уряду Фінляндії додав, що військові нададуть повну інформацію із цього питання пізніше, а різні органи влади займаються розслідуванням інциденту.

Зазначимо, що цієї ночі українські безпілотники атакували інфраструктуру нафтового термінала порту Усть-Луга в Ленінградській області рф.

Під час удару по російських портах у ніч проти 25 березня кілька українських безпілотників втратили курс і залетіли на територію країн Балтії, два розбилися в Латвії та Естонії.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов'язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

