Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Куби назвав останні санкції США фашистськими

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Президент Куби назвав останні санкції США фашистськими
Діас-Канель: Імперська збоченість не знає меж
фото: AP

Президент Куби Мігель Діас-Канель зазначив, що США намагаються посилити нафтову блокаду острова

Президент Куби Мігель Діас-Канель різко розкритикував чергові обмеження з боку США, назвавши їх проявом фашизму та «імперської збоченості». Про це він написав у соцмережі X, реагуючи на внесення державної паливної компанії Cuba Petróleo (Cupet) до американського санкційного списку, передає «Главком».

За словами кубинського лідера, Вашингтон намагається посилити нафтову блокаду острова. Спочатку США заборонили постачання палива на Кубу іншим державам, а тепер запровадили санкції проти Cupet, створюючи загрози для її торговельних партнерів.

У самій компанії Cupet також відреагували на рішення США. Там заявили, що ці обмеження спрямовані на зрив їхньої поточної діяльності та мають на меті завдати удару по стратегічно важливому сектору кубинської економіки. Загалом нові санкції США, оголошені у четвер, є частиною політики максимального тиску на країну.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати вжили заходів для дотримання економічного ембарго проти Куби, перемістивши фокус уваги з самого комуністичного режиму на його іноземних комерційних партнерів. 

Нові санкції адміністрації Дональда Трампа, спрямовані проти компаній, які співпрацюють із кубинськими державними структурами, спричинили панічний відтік європейського бізнесу. Найбільшого удару зазнав тісний зв'язок іноземних інвесторів із тіньовим військовим мегаконгломератом GAESA, який контролює близько 40% економіки острова, включаючи банківську сферу, мережі супермаркетів та більшу частину стратегічно важливого туристичного сектору.

Як відомо, Пентагон завершив кількамісячну підготовку з розгортання військ та озброєння, необхідних для потенційного військового нападу на Кубу. 

Наразі для початку операції військовому командуванню бракує лише остаточного наказу від президента Дональда Трампа. Рішення про перехід до військового планування було ухвалене після того, як тривалий економічний та політичний тиск не зміг призвести до повалення комуністичного уряду в Гавані. Завдяки значній військово-морській присутності в регіоні – найбільшій для США у світі за винятком Близького Сходу – американські сили здатні перейти до дій негайно.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати прагнуть вирішити розбіжності з Кубою мирним шляхом, проте Білий дім має серйозні сумніви щодо можливості досягти дипломатичного врегулювання з поточним урядом у Гавані.

Теги: Куба США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський представник пояснив, чому зупинилися переговори між Україною, США та РФ
Келлог побачив позитив у призупиненні переговорів між Україною, США та Росією
11 червня, 21:28
Торговельна суперечка між США та Швейцарією загострилася
Швейцарія отримала нові тарифні претензії від США
5 червня, 16:29
Іноземець, який тимчасово перебуває в США та хоче отримати грін-карту, повинен повернутися до своєї країни
США зобов'язали іноземців виїжджати з країни для оформлення грін-карт
23 травня, 09:42
Рубіо попередив про ризик великого конфлікту через дії Росії у Балтії
Держдеп США зробив тривожну заяву про ситуацію у Балтії
22 травня, 21:45
Вашингтон вважає, що часткове скасування обмежень та відновлення експорту допоможе послабити економічну залежність Мінська від Кремля
США тиснуть на Україну, щоб послабити санкції проти добрив з Білорусі – Bloomberg
20 травня, 12:48
Міністерство визначить, де розміщуватимуться американські сили в Європі, після додаткового аналізу стратегічних і оперативних потреб США
Пентагон скоротив кількість американських військ у Європі
20 травня, 06:33
Вивезення урану з Ірану технічно можливе, але залежить від багатьох інших факторів
Іран погодився передати запаси збагаченого урану Росії в межах мирної угоди зі США – ЗМІ
19 травня, 06:21
Райт: Іран лякаюче близький до створення ядерної зброї
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
14 травня, 01:29
США змінили риторику щодо Ірану на тлі нестабільного перемир’я
«Епічна лють» закінчилася? США задумали нову операцію проти Ірану
13 травня, 08:49

Політика

Вибухи в окупованих Алчеську та Мелітополі, просування угоди США та Ірана: головне за ніч 13 червня
Вибухи в окупованих Алчеську та Мелітополі, просування угоди США та Ірана: головне за ніч 13 червня
Президент Куби назвав останні санкції США фашистськими
Президент Куби назвав останні санкції США фашистськими
Politico: США прагнуть відокремити себе від безпеки Європи через Росію
Politico: США прагнуть відокремити себе від безпеки Європи через Росію
Франція прагне об'єднати зусилля G7, щоб вирішити питання Китаю
Франція прагне об'єднати зусилля G7, щоб вирішити питання Китаю
Politico: Україна просить $20 млрд фінансування, щоб «спалити» Росію
Politico: Україна просить $20 млрд фінансування, щоб «спалити» Росію
Bloomberg: Європа готується до різкого скорочення внесків США до НАТО
Bloomberg: Європа готується до різкого скорочення внесків США до НАТО

Новини

В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
Вчора, 21:41
Китай навчав сотні військових РФ для війни проти України: Євросоюз знайшов докази
Вчора, 18:13
Перші F-35 офіційно стали частиною польської армії
Вчора, 17:13
«Ніхто не знає, що буде». Партія Путіна проводить виборчу кампанію до Думи у паніці
Вчора, 17:09
Українська армія тримає під вогневим контролем логістичні маршрути ворога в Донецьку (відео)
Вчора, 15:16

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua