Президент Куби назвав останні санкції США фашистськими

Президент Куби Мігель Діас-Канель зазначив, що США намагаються посилити нафтову блокаду острова

Президент Куби Мігель Діас-Канель різко розкритикував чергові обмеження з боку США, назвавши їх проявом фашизму та «імперської збоченості». Про це він написав у соцмережі X, реагуючи на внесення державної паливної компанії Cuba Petróleo (Cupet) до американського санкційного списку, передає «Главком».

За словами кубинського лідера, Вашингтон намагається посилити нафтову блокаду острова. Спочатку США заборонили постачання палива на Кубу іншим державам, а тепер запровадили санкції проти Cupet, створюючи загрози для її торговельних партнерів.

У самій компанії Cupet також відреагували на рішення США. Там заявили, що ці обмеження спрямовані на зрив їхньої поточної діяльності та мають на меті завдати удару по стратегічно важливому сектору кубинської економіки. Загалом нові санкції США, оголошені у четвер, є частиною політики максимального тиску на країну.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати вжили заходів для дотримання економічного ембарго проти Куби, перемістивши фокус уваги з самого комуністичного режиму на його іноземних комерційних партнерів.

Нові санкції адміністрації Дональда Трампа, спрямовані проти компаній, які співпрацюють із кубинськими державними структурами, спричинили панічний відтік європейського бізнесу. Найбільшого удару зазнав тісний зв'язок іноземних інвесторів із тіньовим військовим мегаконгломератом GAESA, який контролює близько 40% економіки острова, включаючи банківську сферу, мережі супермаркетів та більшу частину стратегічно важливого туристичного сектору.

Як відомо, Пентагон завершив кількамісячну підготовку з розгортання військ та озброєння, необхідних для потенційного військового нападу на Кубу.

Наразі для початку операції військовому командуванню бракує лише остаточного наказу від президента Дональда Трампа. Рішення про перехід до військового планування було ухвалене після того, як тривалий економічний та політичний тиск не зміг призвести до повалення комуністичного уряду в Гавані. Завдяки значній військово-морській присутності в регіоні – найбільшій для США у світі за винятком Близького Сходу – американські сили здатні перейти до дій негайно.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати прагнуть вирішити розбіжності з Кубою мирним шляхом, проте Білий дім має серйозні сумніви щодо можливості досягти дипломатичного врегулювання з поточним урядом у Гавані.