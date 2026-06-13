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Politico: Країни НАТО планують розширити повноваження командувача для збивання безпілотників

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Politico: Країни НАТО планують розширити повноваження командувача для збивання безпілотників
Гринкевич представив свої пропозиції щодо посилення гнучкості НАТО 32 послам на початку цього року
фото: Facebook/Alexus G. Grynkewich

Нова пропозиція надасть генералу США Алексусу Грінкевичу більшу гнучкість у встановленні рівнів військової готовності та перерозподілі засобів протиповітряної оборони

Країни НАТО прагнуть надати більше повноважень Верховному головнокомандувачу об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американському генералу Алексусу Грінкевичу, для боротьби із повітряними загрозами. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Відповідну пропозицію планують погодити до початку саміту лідерів альянсу, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі. Про це повідомили два дипломати НАТО та один посадовець альянсу.

Альянс зіткнувся із зростаючою кількістю повітряних загроз на своєму східному фланзі, які вже призводили до пошкоджень і поранень, а також сколихнули політику цих держав. Серед інцидентів – рої безпілотників, які залітають до Польщі та Румунії, порушення повітряного простору Естонії та поява підозрілих дронів над Латвією.

На сьогодні члени НАТО самостійно диктують правила та обмеження щодо того, як і де дозволено застосовувати їхнє конкретне національне озброєння. Ці так звані «національні застереження» створюють клаптикову мозаїку з різних правил по всьому альянсу, що перешкоджає можливості швидко ліквідовувати небезпеку.

Умови нової пропозиції мають змінити цей підхід. Генерал Алексус Грінкевич отримає більшу гнучкість у перерозподілі ресурсів по всьому альянсу та зможе самостійно встановлювати рівні бойової готовності військового спорядження без отримання офіційного схвалення. Крім того, пропозиція офіційно включить балістичні системи протиповітряної оборони НАТО до місій патрулювання повітряного простору винищувачами у країнах східного флангу та за його межами, повністю переключивши їх на завдання ППО.

Обговорення щодо скасування національних обмежень тривають уже кілька місяців на тлі зростання кількості вторгнень дронів, що триває щонайменше з жовтня. Додатковим каталізатором дискусії на користь єдиного загальноальянсного підходу став запуск іранських балістичних ракет у напрямку Туреччини на початку цього року.

Генерал Грінкевич представив свої пропозиції стосовно посилення гнучкості послам 32 країн НАТО ще на початку цього року. Представник альянсу зауважив, що хоча країни завжди звертаються до НАТО, коли безпілотник входить у їхній повітряний простір, тепер альянсу необхідно, щоб держави зробили свій внесок і скасували внутрішні обмеження.

Нагадаємо, 8 червня винищувачі НАТО збили безпілотник, який порушив повітряний простір Латвії. 

За даними латвійських військових, безпілотник був знищений літаками союзників по НАТО, які беруть участь у місії з патрулювання повітряного простору країн Балтії.

До слова, у ніч проти 29 травня під час масованого російського удару по півдню України один із безпілотників перетнув державний кордон і врізався в дах десятиповерхового будинку в Галаці – прикордонному місті приблизно за 20 кілометрів від України. На верхньому поверсі спалахнула пожежа, квартира зазнала руйнувань. Апарат ідентифікували як «Герань-2» – російська версія іранського «Шахеда». 

Румунія звернулася до НАТО з вимогою прискорити надання систем протиповітряної оборони. МЗС країни назвало атаку «серйозною та безвідповідальною ескалацією» з боку Москви і викликало російського посла.

Теги: НАТО Європа

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