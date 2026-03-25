Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 25 березня

Аліна Самойленко
Дайджест новин у ніч на 25 березня 2026 року

Росія атакувала Одещину та Полтавщину безпілотниками, у РФ після ударів БпЛА виникла пожежа у порту Усть-Луга, президент США Дональд Трамп нарощує військову присутність на Близькому Сході попри заяви про переговори з Іраном.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 25 березня:

РФ вдарила по Одещині

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про чергову атаку російських загарбників на південні райони області.

Ввечері 24 березня ворожий безпілотник поцілив у приватний сектор, внаслідок чого один будинок повністю зруйновано та охоплено вогнем. Окрім епіцентру вибуху, пошкоджень різного ступеня зазнали ще шість сусідніх осель. Наразі відомо про одну постраждалу жінку. 

Росія атакувала Полтавщину

Голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив про черговий удар окупантів по території області.

Внаслідок падіння ворожих безпілотників у Миргородському районі зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, пошкоджень зазнали житлові будинки мешканців та господарчі споруди на прилеглих територіях.

Безпілотники атакували порт Усть-Луга

У ніч на 25 березня Ленінградська область РФ опинилася під масованим ударом безпілотників. 

За словами губернатора регіону Олександра Дрозденка, засобами ППО та радіоелектронної боротьби було знищено 33 БпЛА. Однією із цілей атаки став стратегічний нафтоналивний порт Усть-Луга, де після серії вибухів спалахнула пожежа. Наразі рятувальні підрозділи ліквідують займання на території порту.

Білгород атакували ракети

Вночі 25 березня над Білгородом прогрімела серія потужних вибухів через ракетну атаку. Перші звуки вибухів мешканці почули близько 4:30 ранку, після чого в небі над містом спостерігалися яскраві спалахи. У кількох районах міста одразу почалися перебої з електропостачанням, у деяких будинках світло зникло повністю. 

Губернатор Вячеслав Гладков підтвердив, що внаслідок удару об’єктам енергетичної інфраструктури було завдано серйозних пошкоджень. 

Трамп нарощує військову присутність на Близькому Сході 

Пентагон планує відправити тисячі військовослужбовців елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії до зони конфлікту на Близькому Сході.

За даними джерел Reuters, мова йде про контингент чисельністю від 3 тис. до 4 тис. солдатів, які базуються у Форт-Брегзі. Це посилення відбувається на тлі суперечливих заяв Дональда Трампа: поки президент США говорить про «продуктивні» переговори з Тегераном, реальні військові кроки свідчать про підготовку до ескалації. 

Інші важливі новини: 

