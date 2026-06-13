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Bloomberg: Іран отримав ракети з Росії для відновлення арсеналу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Bloomberg: Іран отримав ракети з Росії для відновлення арсеналу
Тегеран має приблизно три чверті боєприпасів, які мав до війни, і може легко їх наростити
фото з відкритих джерел

Розвідка США вважає, що Іран додав до свого арсеналу нову російську зброю та відновив значну частину свого ракетного арсеналу під час перемир'я

Західні союзники вважають, що протягом перемир'я Іран, найімовірніше, відновив значну частину свого ракетного арсеналу та навіть додав до нього нову російську зброю. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Це забезпечить Ісламській Республіці вогневу міць для удару у відповідь майже з повною силою у разі відновлення бойових дій. Згідно з оцінками розвідки, наразі Тегеран має близько трьох чвертей від тієї кількості боєприпасів, яку мав до початку війни, і може легко наростити ці обсяги. В одній із оцінок зазначається, що арсенал включає невизначені російські ракети, які, ймовірно, були вироблені минулого року. Міністерство оборони Росії не надало коментарів з цього приводу.

Ці дані суттєво розходяться з публічними заявами американського керівництва. Минулого тижня президент США Дональд Трамп стверджував, що в Ірану залишилося лише 21-22% ракет. Крім того, у середині березня міністр оборони США Піт Хегсет заявляв, що наступальний потенціал іранського режиму скоротився на 90%, а за оцінками США та Ізраїлю, протягом першого місяця війни було знищено близько двох третин іранських пускових установок.

За оцінками розвідки, у березні під час повітряної кампанії США та Ізраїлю Іран мав доступ до близько 60% свого довоєнного арсеналу, що могло паралізувати його можливості далекобійного удару. Загалом із 28 лютого по 8 квітня, до набрання чинності угоди про припинення вогню, Іран випустив по регіону понад 1850 ракет та щонайменше вдвічі більше рудиментарних крилатих ракет типу «шахед».

Значна частина іранських балістичних ракет та пускових установок під час бомбардувань була закопана в завалах, які заблокували входи до підземних сховищ. Тегеран, найімовірніше, використав час перемир'я, щоб знову відкрити ці склади та перенаправити постачання. Що стосується безпілотників «шахед», які мають дальність польоту понад 1000 км, то вони майже повністю збираються з готових деталей, а їхнє виробництво коштує менше $50 тис.. Іран здатний будувати нові «шахеди» за наявності доступу до скловолокна, двигунів, систем наведення та вибухівки, хоча деякі матеріали, зокрема вибухові речовини, могли стати важкодоступними після тижнів бомбардувань.

Старший науковий співробітник вашингтонського Центру Стімсона Келлі Гріко зазначила, що створення нових моделей безпілотників не стане великою проблемою для промислової бази Ірану навіть у воєнний час, оскільки виробництво розподілене по кількох об’єктах і його важко повністю знищити. За її словами, наявність в Ірану значної частини довоєнного арсеналу ускладнює для США прийняття рішення про відновлення повномасштабних атак.

Керівник відділу оборони Bloomberg Economics Бекка Вассер наголосила, що попри всі заявлені тактичні успіхи, Сполучені Штати не досягли своїх цілей щодо підриву оборонно-промислової бази Ірану чи суттєвого зниження рівня його ракетної програми. Натомість Іран продемонстрував надзвичайну стійкість та здатність швидко відновлювати власні запаси озброєння.

Нагадаємо, Тегеран і Вашингтон практично узгодили умови майбутнього меморандуму про взаєморозуміння. 

Як повідомив речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї, сторони досягли згоди щодо більшості пунктів, і наразі в іранських профільних відомствах тривають фінальні внутрішні обговорення. Конкретні терміни, місце та деталі підписання документа залежатимуть від подальшого перебігу дипломатичного процесу.

Раніше повідомлялося, що в адміністрації Дональда Трампа переконані, що ізраїльська сторона підтримає домовленості між Вашингтоном та Тегераном, щойно ознайомиться з їхніми повними умовами. 

Високопосадовець США натякнув, що деталі меморандуму про взаєморозуміння ще не розкривали регіональним союзникам. За його словами, американська угода передбачає, що Іран має виконати свої зобов'язання до того, як отримає будь-які поступки чи переваги.

Теги: росія Іран ракета

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