Новий угорський прем'єр оголосив про набуття чинності угоди з Україною

Будапешт заявив про завершення багаторічної суперечки щодо прав угорської громади Закарпаття

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що угода між Будапештом та Києвом щодо прав етнічних угорців у Закарпатській області офіційно набула чинності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання DailyNewsHungary.

Україна взяла на себе нові зобов’язання

Український уряд взяв на себе зобов'язання виконати всі положення домовленостей та включив їх до плану дій щодо забезпечення прав національних меншин у рамках переговорного процесу про вступ до Європейського Союзу.

«Історична угода між Угорщиною та Україною щодо освітніх, культурних, мовних та політичних прав угорської громади в Закарпатті набула чинності», – написав Мадяр у соціальних мережах.

Він наголосив, що виконання Україною взятих зобов'язань тепер перебуватиме під контролем європейських інституцій. За його словами, як Європейська комісія, так і Європейська рада стежитимуть за дотриманням домовленостей.

Мадяр також застеріг, що у разі невиконання Україною зобов'язань щодо прав національних меншин подальший прогрес на шляху до членства в ЄС може бути заблокований.

Угорщина погодилася на просування переговорів про вступ України до ЄС

Петер Мадяр також підкреслив, що його уряду вдалося досягти результату, якого попередня влада Угорщини не могла досягти протягом багатьох років.

«За кілька тижнів нам вдалося розв'язати питання, яке уряд Орбана не зміг вирішити за десять років», – сказав він.

Після укладення політичної угоди Угорщина погодилася на відкриття першого переговорного кластера у процесі вступу України до Європейського Союзу. Водночас Мадяр зазначив, що шлях до повноправного членства може тривати роками.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр Тарас Качка повідомив, що Україна та Угорщина досягли домовленостей щодо 10 із 11 вимог Будапешта стосовно прав угорської меншини в Закарпатті. Серед узгоджених питань – використання угорської мови та символіки в місцях компактного проживання громади, а також окремі зміни в освітній сфері. За словами Качки, неврегульованим залишається лише питання представництва національних меншин у Верховній Раді України.