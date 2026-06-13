Вибухи в окупованих Алчеську та Мелітополі, просування угоди США та Ірана: головне за ніч 13 червня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 13 червня 2026 року

Іран та Сполучені Штати вийшли на фінальний етап обговорення угоди, безпілотники атакували окуповані Алчевськ та Мелітополь, український боксер Олександр Усик зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 13 червня.

Іран та США майже уклали угоду

Тегеран і Вашингтон практично узгодили умови майбутнього меморандуму про взаєморозуміння.

Як повідомив речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї, сторони досягли згоди щодо більшості пунктів, і наразі в іранських профільних відомствах тривають фінальні внутрішні обговорення. Конкретні терміни, місце та деталі підписання документа залежатимуть від подальшого перебігу дипломатичного процесу.

Вибухи у Алчевську та Мелітополі

У ніч на 13 червня безпілотники атакували окуповану Луганську область. Вибухи пролунали в окупованому Алчевську. Місто опинилося під масованою атакою безпілотників.



Також вибухи пролунали в окупованому Мелітополі у Запорізькій області.

Усик зустрівся з Трампом

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик зустрівся із президентом США Дональдом Трампом.

Фотографію з Овального кабінету, де Усик і Трамп тиснуть один одному руки, оприлюднила Марго Мартін, яка є радником і спеціальним помічником Трампа з питань зв'язків з громадськістю.

Президент Куби відреагував на санкції США

Президент Куби Мігель Діас-Канель різко розкритикував чергові обмеження з боку США, назвавши їх проявом фашизму та «імперської збоченості». Так він відреагував на внесення державної паливної компанії Cuba Petróleo (Cupet) до американського санкційного списку.

За словами кубинського лідера, Вашингтон намагається посилити нафтову блокаду острова. Спочатку США заборонили постачання палива на Кубу іншим державам, а тепер запровадили санкції проти Cupet, створюючи загрози для її торговельних партнерів.

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