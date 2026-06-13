Президент Куби анонсував масштабні економічні реформи на тлі кризи

Діас-Канель: Кожну можливість посеред кризи потрібно використовувати як момент для злету, як момент для зростання

Президент Куби Мігель Діас-Канель не став розкривати деталі запланованих змін, але відомо, що планується залучення кубинців, що проживають за кордоном

Президент Мігель Діас-Канель заявив, що на Кубі планують запровадити пакет економічних реформ, спрямованих на залучення нових інвестицій та децентралізацію окремих сфер управління державою. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Крім того, нововведення мають на меті розширити залученість кубинців, які мешкають за кордоном, до економічних процесів у країні.

Під час свого звернення у державних ЗМІ кубинський лідер не став розкривати деталі запланованих змін. Водночас у поширеній державними медіа заяві президента наголошується, що будь-яку можливість під час кризи необхідно використовувати для подальшого зростання та розвитку.

Впровадження цих реформ відбувається у період серйозного загострення у відносинах між Кубою та США. Вашингтон почав вимагати від Гавани проведення економічних реформ після запровадження блокади, яка з лютого цього року повністю позбавила кубинську сторону постачання палива.

Як відомо, Пентагон завершив кількамісячну підготовку з розгортання військ та озброєння, необхідних для потенційного військового нападу на Кубу.

Наразі для початку операції військовому командуванню бракує лише остаточного наказу від президента Дональда Трампа. Рішення про перехід до військового планування було ухвалене після того, як тривалий економічний та політичний тиск не зміг призвести до повалення комуністичного уряду в Гавані. Завдяки значній військово-морській присутності в регіоні – найбільшій для США у світі за винятком Близького Сходу – американські сили здатні перейти до дій негайно.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати прагнуть вирішити розбіжності з Кубою мирним шляхом, проте Білий дім має серйозні сумніви щодо можливості досягти дипломатичного врегулювання з поточним урядом у Гавані.