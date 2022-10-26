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Гендиректор найбільшої приватної авіакомпанії Росії S7 Фільова виїхала з РФ

Альона Боженко
glavcom.ua
Гендиректор найбільшої приватної авіакомпанії Росії S7 Фільова виїхала з РФ
Фільова залишила посаду гендиректора S7 і поїхала з Росії
фото із відкритих джерел

Тетяні Фільовій належить 25% акцій S7 Group

Співвласник російської авіакомпанії С7 Group Тетяна Фільова достроково склала повноваження генерального директора та виїхала з РФ. Інформацію про це російському інформагентству РБК підтвердив представник пресслужби групи. 

За словами співрозмовників агентства, Філєва тимчасово виїхала за межі Росії. У пресслужбі S7 цю інформацію не коментують, зазначаючи, що вона як акціонер продовжить брати участь у вирішенні стратегічних питань холдингу. 

Фільовій належить 25% акцій S7 Group.

Замість Фільової посаду гендиректора обійняв Дмитро Куделькін, який раніше був першим заступником.

S7 Group - найбільша приватна авіакомпанія Росії. Тетяні Фільов належить чверть S7 Group, половиною акцій авіакомпанії володіє її батько Владислав Фільов, ще чвертю – її сестра Марія. Посаду гендиректора S7 Group Тетяна Фільова обіймала з жовтня 2021 року.

 

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