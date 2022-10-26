Гендиректор найбільшої приватної авіакомпанії Росії S7 Фільова виїхала з РФ

Фільова залишила посаду гендиректора S7 і поїхала з Росії

Тетяні Фільовій належить 25% акцій S7 Group

Співвласник російської авіакомпанії С7 Group Тетяна Фільова достроково склала повноваження генерального директора та виїхала з РФ. Інформацію про це російському інформагентству РБК підтвердив представник пресслужби групи.

За словами співрозмовників агентства, Філєва тимчасово виїхала за межі Росії. У пресслужбі S7 цю інформацію не коментують, зазначаючи, що вона як акціонер продовжить брати участь у вирішенні стратегічних питань холдингу.

Фільовій належить 25% акцій S7 Group.

Замість Фільової посаду гендиректора обійняв Дмитро Куделькін, який раніше був першим заступником.