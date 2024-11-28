Катерина Садурська встановила черговий світовий рекорд у фрідайвінгу

Це вже шостий світовий рекорд Катерини Садурської

Світова рекордсменка з фрідайвінгу Катерина Садурська продовжує поповнювати скарбничку перемог. Тепер вона встановила світовий рекорд у дисципліні «постійна вага без ласт». Про це чемпіонка написала в соцмережі.

Вона занурилась на 82 метри, побивши свій попередній рекорд на 2 метри. Минуле досягнення вона встановила на чемпіонаті світу з фрідайвінгу, де виборола золото.

Зауважимо, що для неї це вже шостий світовий рекорд.

«Я зробила це знову. Не можу повірити, що це вже мій 6 світовий рекорд за рік. Зараз складно це усвідомити, лише хочу сказати, що це виглядало легко та відчувалося легко, як і має бути. Але насправді все було зовсім не так. Я дякую всім причетним» , – написала Садурська.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kate Sadurska OLY🇺🇦Freediver (@sadurskaterina)

Зазначимо, Катерина Садурська – українська рекордсменка з фрідайвінгу, яка здобула численні титули у цьому виді спорту. Садурська почала свою кар'єру як синхронна плавчиня, виступаючи за збірну України, і брала участь у чемпіонатах Європи з 2010 по 2014 рік. Пізніше вона перейшла у фрідайвінг, де досягла вражаючих результатів.

У 2023 році Катерина стала чемпіонкою світу в дисципліні «постійна вага без ласт» (CNF), встановивши новий світовий рекорд із зануренням на глибину 78 метрів. Це був її другий поспіль титул чемпіонки світу в CNF, а також третій світовий рекорд у цій дисципліні протягом сезону. Її досягнення відзначаються як значний прорив у світі фрідайвінгу, де спортсмени покладаються лише на силу своїх м'язів, без використання спеціального спорядження.

Садурська активно тренується та продовжує встановлювати нові рекорди, постійно вдосконалюючи свої результати. Її філософія та підхід до тренувань стали прикладом для багатьох спортсменів у світі фрідайвінгу​.

Нагадаємо, Катерина Садурська втретє поспіль завоювала звання чемпіонки світу та встановила новий національний рекорд – 103 метри з моноластою.