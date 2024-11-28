Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Катерина Садурська встановила черговий світовий рекорд у фрідайвінгу

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Катерина Садурська встановила черговий світовий рекорд у фрідайвінгу
Вона занурилась на 82 метри, побивши свій попередній рекорд на 2 метри
фото з соцмережі Катерини Садурської

Це вже шостий світовий рекорд Катерини Садурської

Світова рекордсменка з фрідайвінгу Катерина Садурська продовжує поповнювати скарбничку перемог. Тепер вона встановила світовий рекорд у дисципліні «постійна вага без ласт». Про це чемпіонка написала в соцмережі.

Вона занурилась на 82 метри, побивши свій попередній рекорд на 2 метри. Минуле досягнення вона встановила на чемпіонаті світу з фрідайвінгу, де виборола золото.

Зауважимо, що для неї це вже шостий світовий рекорд. 

«Я зробила це знову. Не можу повірити, що це вже мій 6 світовий рекорд за рік. Зараз складно це усвідомити, лише хочу сказати, що це виглядало легко та відчувалося легко, як і має бути. Але насправді все було зовсім не так. Я дякую всім причетним» , – написала Садурська.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Kate Sadurska OLY🇺🇦Freediver (@sadurskaterina)

Зазначимо, Катерина Садурська – українська рекордсменка з фрідайвінгу, яка здобула численні титули у цьому виді спорту. Садурська почала свою кар'єру як синхронна плавчиня, виступаючи за збірну України, і брала участь у чемпіонатах Європи з 2010 по 2014 рік. Пізніше вона перейшла у фрідайвінг, де досягла вражаючих результатів.

У 2023 році Катерина стала чемпіонкою світу в дисципліні «постійна вага без ласт» (CNF), встановивши новий світовий рекорд із зануренням на глибину 78 метрів. Це був її другий поспіль титул чемпіонки світу в CNF, а також третій світовий рекорд у цій дисципліні протягом сезону. Її досягнення відзначаються як значний прорив у світі фрідайвінгу, де спортсмени покладаються лише на силу своїх м'язів, без використання спеціального спорядження.

Садурська активно тренується та продовжує встановлювати нові рекорди, постійно вдосконалюючи свої результати. Її філософія та підхід до тренувань стали прикладом для багатьох спортсменів у світі фрідайвінгу​.

Нагадаємо, Катерина Садурська втретє поспіль завоювала звання чемпіонки світу та встановила новий національний рекорд – 103 метри з моноластою.

Читайте також:

Теги: соцмережі відео Катерина Садурська золото філософія рекорд спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні, 28 жовтня, президент України Володимир Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом
Візит Зеленського до Ісландії, протести у Грузії. Головне за 28 жовтня
28 жовтня, 21:00
Очевидці публікують у мережі відео події
На столичних Нивках палає ресторан (відео)
5 листопада, 09:23
ЦВК Молдови визнала, що вибори відбулись
Другий тур президентських виборів у Молдові визнано такими, що відбувся – ЦВК
3 листопада, 22:30
Канадські військові показали, як навчають бійців ЗСУ (фото)
Канадські військові показали, як навчають бійців ЗСУ (фото)
14 листопада, 00:23
КНДР знову запустила балістичну ракету
КНДР запустила чергову балістичну ракету в бік Японського моря
5 листопада, 02:16
Doogee представила смартфон з батареєю 22 000 мАг
Вистачить на два місяці: вийшов смартфон із рекордним акумулятором
13 листопада, 15:15
Влада Канади радить своїм громадянам дотримуватися правил кібербезпеки та враховувати ризики під час використання TikTok
Канада розпрощалася з TikTok: яка причина
7 листопада, 10:58
Артем Довбик
Довбик отримав одразу дві номінації на Globe Soccer Awards
14 листопада, 12:47
Росіянам дозволили брати участь у змаганнях з плавання
Міжнародна федерація плавання доволила російським командам участь у змаганнях
21 листопада, 01:11

Кримінал

Катерина Садурська встановила черговий світовий рекорд у фрідайвінгу
Катерина Садурська встановила черговий світовий рекорд у фрідайвінгу
Україна передала Польщі справу ексглави «Укравтодору» Новака
Україна передала Польщі справу ексглави «Укравтодору» Новака
Суд ухвалив вирок екснардепу Олегу Царьову
Суд ухвалив вирок екснардепу Олегу Царьову
На Вінниччині чоловік вдарив ножем працівника ТЦК
На Вінниччині чоловік вдарив ножем працівника ТЦК
Справа Ставицького: суд скасував арешт майна рідні ексміністра енергетики
Справа Ставицького: суд скасував арешт майна рідні ексміністра енергетики
Влаштували теракт у Житомирі: правоохоронці затримали агентів РФ
Влаштували теракт у Житомирі: правоохоронці затримали агентів РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 листопада 2024
20K
Росія готується до наступу на Дніпропетровщину – ISW
18K
Надія Савченко вийшла на публіку і перелічила «найвідоміших ухилянтів»
14K
Чи підтримують жителі Південної Кореї надання зброї Україні: результати опитування
12K
Єрмак назвав умови для переговорів з Росією

Новини

На Київщині ППО працює по безпілотниках
Сьогодні, 00:34
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
МВФ та Єврокомісія поставили крапку в питанні оподаткування тютюнових стіків
Вчора, 12:26
Мінлива хмарність, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 27 листопада
Вчора, 06:00
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:43
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua