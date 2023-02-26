Перша країна Латинської Америки долучилася до підготовки трибуналу над РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його колега з Гватемали Маріо Адольфо Букаро Флорес

Група, яка працює над створенням спецтрибуналу для РФ за її злочини агресії щодо України, вже налічує більше 20 країн

Гватемала першою серед країн Латинської Америки погодилася приєднатися до створення спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України. Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Цими днями очільник відомства бере участь у засіданнях ООН у Нью-Йорку, США. Там Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Гватемали Маріо Адольфо Букаро Флоресом.

Під час переговорів міністри обговорили притягнення РФ до відповідальності за повномасштабну агресію проти України.

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In New York, I was glad to meet with @MarioBucaroGT. Guatemala is our true friend. We discussed joint efforts to hold Russia accountable, including for the crime of aggression. Guatemala will join the Core Group on the Special tribunal, the first nation of Latin America to do so. pic.twitter.com/eZP8oFpGk7 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2023

«Гватемала – наш вірний друг. Ми обговорили спільні зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності, зокрема за злочин агресії. Гватемала стане першою країною Латинської Америки, яка увійде до основної групи зі створення спеціального трибуналу», – написав Кулеба.

Раніше Офіс президента назвав три варіанти, як діятиме спецтрибунал над росіянами.

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До слова, міжнародний трибунал для Росії може з’явитися за кілька місяців.

Крім того, 26 січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтримала рішення щодо притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва Російської Федерації та Білорусі за злочини проти України. Йдеться про створення спецтрибуналу як для Володимира Путіна, так і для Олександра Лукашенка.