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Трибунал для Путіна. Банкова заявила про новий ризик

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Трибунал для Путіна. Банкова заявила про новий ризик
фото з відкритих джерел

Трибунал у гібридному форматі не дає стовідсоткової гарантії, що Путін та його спільники понесуть необхідне покарання

Трибунал для Росії, створення якого підтримали в Європарламенті та ПАРЄ, не має бути у гібридному форматі. Такий варіант є неприйнятним для України, оскільки не дає гарантій щодо досягнення справедливості та зняття імунітету з російського диктатора та інших урядовців. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак на відкритті виставки Ukraine is You про військові злочини Росії на Мюнхенській конференції безпеки.

«З’явився новий ризик – те, що деякі країни висловлюються за неприйнятний для нас гібридний варіант. Чому? Тому що він не дає гарантій того, що з путіна, лаврова, мішутину та інших буде знято імунітет. Це головна проблема гібридного проекту», – заявив Єрмак.

Глава Офісу президента наголосив, що найшвидшим шляхом покарання керівництва Росії за озброєну агресію проти України та десятки тисяч військових злочинів – це створити спеціальний трибунал зі злочину агресії. Якщо ще у липні минулого року в цю ідею мало хто вірив, то тепер її озвучує президент Єврокомісії.

Крім того, Єрмак зазначив, що і варіант створення трибуналу шляхом ухвалення відповідної резолюції Генеральною асамблеєю ООН також є прийнятним.

«Іншим варіантом створення трибуналу є створення спеціального трибуналу на основі угоди між Україною та ООН шляхом ухвалення відповідної резолюції ГА ООН про створення трибуналу на основі багатосторонньої відкритої міжнародної угоди між державами цивілізованого світу», – додав він.

Раніше Офіс президента назвав три варіанти, як діятиме спецтрибунал над росіянами.

До слова, міжнародний трибунал для Росії може з’явитися за кілька місяців.

Теги: путін війна росія трибунал

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