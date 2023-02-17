Трибунал для Путіна. Банкова заявила про новий ризик
Трибунал у гібридному форматі не дає стовідсоткової гарантії, що Путін та його спільники понесуть необхідне покарання
Трибунал для Росії, створення якого підтримали в Європарламенті та ПАРЄ, не має бути у гібридному форматі. Такий варіант є неприйнятним для України, оскільки не дає гарантій щодо досягнення справедливості та зняття імунітету з російського диктатора та інших урядовців. Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак на відкритті виставки Ukraine is You про військові злочини Росії на Мюнхенській конференції безпеки.
«З’явився новий ризик – те, що деякі країни висловлюються за неприйнятний для нас гібридний варіант. Чому? Тому що він не дає гарантій того, що з путіна, лаврова, мішутину та інших буде знято імунітет. Це головна проблема гібридного проекту», – заявив Єрмак.
Глава Офісу президента наголосив, що найшвидшим шляхом покарання керівництва Росії за озброєну агресію проти України та десятки тисяч військових злочинів – це створити спеціальний трибунал зі злочину агресії. Якщо ще у липні минулого року в цю ідею мало хто вірив, то тепер її озвучує президент Єврокомісії.
Крім того, Єрмак зазначив, що і варіант створення трибуналу шляхом ухвалення відповідної резолюції Генеральною асамблеєю ООН також є прийнятним.
«Іншим варіантом створення трибуналу є створення спеціального трибуналу на основі угоди між Україною та ООН шляхом ухвалення відповідної резолюції ГА ООН про створення трибуналу на основі багатосторонньої відкритої міжнародної угоди між державами цивілізованого світу», – додав він.
Раніше Офіс президента назвав три варіанти, як діятиме спецтрибунал над росіянами.
До слова, міжнародний трибунал для Росії може з’явитися за кілька місяців.
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