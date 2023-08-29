Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Польщі з аеропорту евакуювали 400 людей через чоловіка, який їхав з України

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Польщі з аеропорту евакуювали 400 людей через чоловіка, який їхав з України

Громадянин ПАР був затриманий прикордонниками

У Варшаві евакуювали людей з аеропорту ім. Шопена через 41-річного громадянина ПАР, який прямував з України до Об’єднаних Арабських Еміратів. Про це пише польське видання RMF FM.

Зазначається, що інцидент стався в терміналі варшавського аеропорту Окенце. О 15:05 під час огляду ручного багажу 41-річного громадянина Південно-Африканської Республіки були виявлені боєприпаси.

За попередньою інформацією, це були чотири набої калібру 5,56 мм. 41-річний чоловік прямував з України до Дубаю.

Громадянин Південної Африки також мав із собою зареєстрований багаж. У ньому знайшли бойову гранату. На час роботи піротехніків-прикордонників оперативний черговий аеропорту ухвалив рішення про призупинення руху та евакуацію терміналу вильоту на рівні CDE.

З аеропорту було евакуйовано близько 400 осіб. До 16:00 ситуація в аеропорту нормалізувалася.

Громадянин ПАР був затриманий прикордонниками. Очікується, що у вівторок його доправлять до прокуратури.

Раніше пенсіонерка з України підняла на вуха аеропорт у Польщі.

Теги: Африка Польща Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Делегація Ecowas у Нігері зустрілася з поваленим президентом після переговорів із лідером хунти
Делегація країн Західної Африки провела перемовини з лідером хунти в Нігері
20 серпня, 06:34
Чоловік з гранатою зайшов із погрозами в гараж, де знаходилось семеро громадян
На Київщині житель Вишгорода підірвав дві гранати у гаражі (відео)
8 серпня, 17:51
Чоловік перестав погрожувати підірвати гранату лише після переговорів із головою Башкирії Радієм Хабіровим
У Росії військовий втік від слідчих та погрожував підірвати гранату
2 серпня, 13:28

Соціум

Чому ліквідація Пригожина є фатальною помилкою Путіна: роз’яснення Подоляка
Чому ліквідація Пригожина є фатальною помилкою Путіна: роз’яснення Подоляка
У Польщі з аеропорту евакуювали 400 людей через чоловіка, який їхав з України
У Польщі з аеропорту евакуювали 400 людей через чоловіка, який їхав з України
Кім Чен Ин заявив про розміщення ядерної зброї на флоті КНДР
Кім Чен Ин заявив про розміщення ядерної зброї на флоті КНДР
Найбільша в світі криптовалютна біржа може повністю вийти з РФ
Найбільша в світі криптовалютна біржа може повністю вийти з РФ
У Росії чергова «бавовна»: окупанти звітують про збиття чотирьох дронів
У Росії чергова «бавовна»: окупанти звітують про збиття чотирьох дронів
Глава УГКЦ очікує пояснення від Папи Римського після його заяв про «велич Росії»
Глава УГКЦ очікує пояснення від Папи Римського після його заяв про «велич Росії»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
«Чи підтримуєте ви новий наступ на Київ?» Що тепер відповідають росіяни
13K
Мільйон через кордон: як росіянам вдається тікати через Фінляндію до Європи
8874
Нацполіція розпочала розгляд справи проти міського голови Дніпра Філатова
7668
Чому іноземцям не до вподоби працювати у Німеччині: неочікувані результати опитування
7224
Європейські військові зіткнулися із проблемою під час навчання українських бійців
6178
Китай вирішив різко відмовитись від одного продукту з Росії

Новини

За добу ЗСУ знищили три ракетні комплекси окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Спеку подекуди супроводжуватимуть грози: прогноз погоди на 29 серпня
Сьогодні, 04:54
29 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Спроби наступу окупантів на двох напрямках провалилися – Генштаб
Вчора, 06:59
Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
26 серпня, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
26 серпня, 09:30

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту