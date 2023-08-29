У Польщі з аеропорту евакуювали 400 людей через чоловіка, який їхав з України

Громадянин ПАР був затриманий прикордонниками

У Варшаві евакуювали людей з аеропорту ім. Шопена через 41-річного громадянина ПАР, який прямував з України до Об’єднаних Арабських Еміратів. Про це пише польське видання RMF FM.

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Зазначається, що інцидент стався в терміналі варшавського аеропорту Окенце. О 15:05 під час огляду ручного багажу 41-річного громадянина Південно-Африканської Республіки були виявлені боєприпаси.

За попередньою інформацією, це були чотири набої калібру 5,56 мм. 41-річний чоловік прямував з України до Дубаю.

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Громадянин Південної Африки також мав із собою зареєстрований багаж. У ньому знайшли бойову гранату. На час роботи піротехніків-прикордонників оперативний черговий аеропорту ухвалив рішення про призупинення руху та евакуацію терміналу вильоту на рівні CDE.

З аеропорту було евакуйовано близько 400 осіб. До 16:00 ситуація в аеропорту нормалізувалася.

Громадянин ПАР був затриманий прикордонниками. Очікується, що у вівторок його доправлять до прокуратури.

Раніше пенсіонерка з України підняла на вуха аеропорт у Польщі.