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Зеленський провів нараду напередодні засідання Ради Україна-НАТО

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський провів нараду напередодні засідання Ради Україна-НАТО
Україна розпочинає спільну з Альянсом підготовку плану взаємосумісності
фото: Володимир Зеленський

Президент Зеленський зазначив, що Україна не збавляє темп інтеграції з НАТО

25 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Верховної Ради та уряду напередодні засідання Ради Україна-НАТО. Про це голова держави повідомив у Telegram.

Президент підкреслив, що Україна не збавляє темп інтеграції з НАТО. Тож для того, аби підготувати практичні кроки для реалізації рішень саміту Альянсу у Вільнюсі Зеленський зібрав представників Ради та урядовців.

Зеленський провів нараду напередодні засідання Ради Україна-НАТО
Зеленський провів нараду напередодні засідання Ради Україна-НАТО
фото: Володимир Зеленський

«Зокрема, маємо чіткий план запуску Ради Україна-НАТО на всіх рівнях. Її роботу на рівні послів побачимо вже завтра, під час терміново скликаного засідання щодо ситуації в Чорному морі», – зазначив Зеленський.

Президент додав, що країна також починає спільну з Альянсом підготовку плану взаємосумісності.

Нагадаємо, що 26 липня відбудеться засідання нової Ради Україна-НАТО.

Раніше на саміті НАТО у Вільнюсі було ухвалено рішення створити замість Комісії Україна-НАТО нову Раду Україна-НАТО, яка буде вирішувати кризові питання. Рада відрізняється від попередньої Комісії перш за все тим, що вона має право ухвалювати рішення. Передбачені зустрічі на рівні голів урядів, міністрів та на військовому рівні.

Теги: Україна НАТО Володимир Зеленський

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