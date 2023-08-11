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Україну охопила масштабна повітряна тривога

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україну охопила масштабна повітряна тривога

Українцям слід негайно перейти в укриття

11 серпня в Україні лунає сигнал повітряної тривоги.

Станом на 9:52 повітряна тривога охопила всю територію України.

Україну охопила масштабна повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, що триває 534-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 61 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: війна Україна тривога

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