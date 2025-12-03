Головна Світ Економіка
Репараційний кредит для України: ЄС шукає спосіб обійти спротив Угорщини

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Єврокомісія готує юридичне рішення для переконання Бельгії у підтримці «репараційного кредиту» Україні
фото з відкритих джерел

Єврокомісія планує застосувати статтю 122 Договору про ЄС, що дозволяє ухвалювати рішення без потреби в одностайності

Європейська комісія працює над новим юридичним механізмом, який має зняти побоювання Бельгії щодо використання заморожених російських активів для надання Україні «репараційного» кредиту на суму €140 млрд, передає «Главком».

Як повідомляє Politico з посиланням на європейських дипломатів і посадовців, основна проблема – страх Бельгії, що в разі зняття санкцій (наприклад, через вето з боку Угорщини чи Словаччини) країна буде змушена повернути Росії навіть ті кошти, які вже були надані Україні у формі позики.

Для усунення цього ризику Єврокомісія планує застосувати статтю 122 Договору про ЄС. Це положення дозволяє ухвалювати рішення «в дусі солідарності» без потреби в одностайності, замінюючи її на кваліфіковану більшість. Такий підхід може заблокувати право вето країн, які виступають проти продовження санкцій.

Європейські юристи також припускають, що стаття 122 може бути використана для подовження терміну санкцій – із нинішніх шести місяців до трьох років.

Остаточну юридичну пропозицію Єврокомісія планує представити вже 3 грудня. Водночас залишається відкритим питання: чи переконає такий крок прем’єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера дозволити вивільнення коштів із бельгійського банку Euroclear, де й зберігається більшість заморожених активів РФ.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз розглядає можливість надання Україні так званого репараційного кредиту до 130 млрд євро. 

Згодом Європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що Євросоюз розглядає можливість прийняття тимчасових рішень для надання фінансової допомоги Україні у 2026 році. Це відбудеться через те, що ініціатива щодо «репараційного кредиту» за рахунок російських активів досі не отримала схвалення.

Також стало відомо, що Європейський центральний банк відмовився підтримати ідею репараційного кредиту для України на 140 млрд євро.

