Президент України у вівторок відвідає Нідерланди

Зеленського прийме виконувач обов'язків прем'єр-міністра Дік Схооф у Гаазі

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 16 грудня, прибуде з офіційним візитом до Нідерландів. Про це повідомляє пресслужба уряду Нідерландів.

Президента України прийме виконувач обов'язків прем'єр-міністра Дік Схооф у Гаазі. Разом з міністром закордонних справ Нідерландів Давідом ван Веелем та міністром оборони Рубеном Брекельмансом вони проведуть робочий обід в офіційній резиденції прем'єр-міністра Катсгейс.

На зустрічі обговорюватимуть мирні переговори та подальшу підтримку України. Вдень президента України прийме король Віллем Олександр у палаці Гейс-тен-Бос.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром у Берліні. Український лідер поінформував Президента про роботу із США заради достойного миру, надійних гарантій безпеки й економічного відновлення.

У Берліні президент України Володимир Зеленський провів зустріч з очільником Фінляндії Александром Стуббом. Політики обговорили результати дипломатичної роботи, скоординували спільні позиції перед зустрічами з партнерами, які відбудуться сьогодні в Берліні, та узгодили наступні кроки. Глава держави подякував Фінляндії за підтримку та окремо відзначив внесок у програму Purl.

У Берліні 14 грудня розпочалася тристороння зустріч президента Володимира Зеленського щодо завершення війни Росії проти України.

Представники США та України провели серйозні переговори, на яких обговорили мирний план з 20 пунктів, економічні питання та інші важливі аспекти. Спеціальний представник президента США Стів Віткофф повідомив, що під час зустрічі «було досягнуто значного прогресу».